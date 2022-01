Bad Düben: So läuft der Tag der offenen Tür in Corona-Zeiten

Bad Düben

Die Oberschule Bad Düben kann ihre Türen zum Tag der offenen Tür auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt öffnen. Trotzdem wollen Lehrer und Schüler den Kindern und Eltern der zukünftigen fünften Klassen eine Möglichkeit bieten, ihre Schule kennenzulernen. Im vergangenen Jahr wurde ein Film gedreht. Diesmal nehmen Lucia und Sunny aus der Klasse 7c ab diesem Freitag Interessierte mit auf einen virtuellen Rundgang durch die Schule. Dabei können die Gäste am Bildschirm in die Fachräume der neuen Fächer wie Geografie und Chemie blicken. Lucia und Sunny zeigen aber auch, was abseits vom Unterricht an der Europaschule alles möglich ist. Hierzu gehören das umfangreiche Ganztagsangebot mit Reiten, Volleyball, Schülerband, Hausaufgabenbetreuung und vielem mehr. Aber auch die Zusammenarbeit mit den Partnerschulen in Europa, die Weiterentwicklung im Bereich Digitalisierung sowie das umfangreiche, individuelle Förderungskonzept werden die beiden Schülerinnen zeigen. Der entsprechende Link ist ab Freitag auf der Homepage der Schule zu finden.

Anmeldungen können geschickt werden, sind aber auch per Post möglich

Auch das Anmeldeverfahren läuft pandemiebedingt wieder anders. Es sollte so kontaktarm wie möglich stattfinden, die Unterlagen können postalisch an die Oberschule Bad Düben gesendet werden. Eine persönliche Anmeldung ist dennoch möglich, dabei können die notwendigen Kopien angefertigt werden: Samstag, 12. Februar, von 8 bis 12 Uhr, Montag, 14. Februar, von 6 bis 12 Uhr, Dienstag, 1. März, von 13 bis 18 Uhr.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Folgende Unterlagen werden benötigt: Als Original die ausgefüllte Anmeldung (gelbes Blatt) mit Erst-, Zweit- und Drittwunsch (muss eingetragen werden), der ausgefüllte Erfassungsbogen Schülerdaten (grünes Blatt), bitte mit Unterschriften aller Erziehungsberechtigten, die Bildungsempfehlung. Als Kopie: Halbjahresinformation Klasse 4, Geburtsurkunde, Nachweis über alleiniges Sorgerecht beziehungsweise Vollmacht des anderen Elternteils über die Anmeldung des Kindes an den drei ausgewählten Schulen und gegebenenfalls Unterlagen zum sonderpädagogischen Förderbedarf

Bei Rückfragen Yvonne Küster unter 034243 22009.

Von LVZ