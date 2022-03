Bad Düben: So soll der sanierte Sportplatz mal aussehen

Bad Düben

Das Projekt Sportplatzsanierung in der Durchwehnaer Straße in Bad Düben rückt immer näher. Nach Ostern sollen die Baumaschinen anrollen. Läuft alles, soll schon im Oktober alles fertig sein. Der Delitzscher Garten- und Landschaftsbauarchitekt Sven Reuter stellte die Maßnahme jetzt im Beisein von Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) Vertretern der Sportvereine sowie des Evangelischen Schulzentrums vor. „Die Ausschreibung für die Arbeiten ist fast abgeschlossen. Der Stadtrat soll am 17. März die Vergabe beschließen“, sagte Münster.

Der Audenhainer Elektro-Service Lothar Haupt verlegt derzeit die notwendigen Elektrokabel für den Sportplatz in der Durchwehnaer Straße. Quelle: Steffen Brost

Die 400-Meter-Bahn ist das Herzstück der modernen Sportanlage in der Durchwehnaer Straße

Rund 1,5 Millionen Euro kostet das Projekt. Am Ende soll eine moderne Sportstätte entstehen, die sich in das geplante Konzept in der Durchwehnaer Straße einfügt. Herzstück ist die neue, 400 Meter lange, Rundlaufbahn aus Tartan. „Es wird vier Bahnen mit Wettkampfmarkierungen geben“, so Sven Reuter. Auf der Südwestseite entstehen zudem sechs Bahnen mit einer Länge von 110 Metern speziell für den Hürdenlauf. Im Südbereich der Anlage sind drei Kreise für Kugelstoßen, eine Anlage für das Diskus- und Hammerwerfen und der Anlauf für das Speerwerfen vorgesehen, außerdem zwei Kleinspielplätze sowie Möglichkeiten für Volleyball und Basketball. Nördlich der Sportfläche sieht der Planer zwei Weitsprunganlagen vor, zudem einen Fitnessplatz mit standortgebundenen Sportgeräten, verschiedene Lagermöglichkeiten, einen überdachter Sitzbereich sowie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. „Eine Fläche für Großfeldfußball ist nicht geplant. Dafür stehen Vereinen und Schulen die beiden Kleinfeldflächen zur Verfügung“, macht Reuter deutlich. Rechts und links des Rundlaufes entstehen zwei Mulden für die Entwässerung der Drainage.

Bis Oktober soll der Sportplatz in der Durchwehnaer Straße komplett erneuert sein. Quelle: Steffen Brost

Die alte Tribüne wird komplett abgerissen und dafür ein Wall aufgeschüttet, der begrünt wird und später als Sitzareal für Zuschauer dienen soll. Im gesamten Sportplatzbereich sollen verschiedene Begrünungen mit Bäumen und Hecken erfolgen. Zudem ist eine Streuobstwiese im südwestlichen Bereich im Plan.

Sommersaison auf dem Sportplatz Durchwehnaer Straße fällt aus

Schule und Vereine trifft die Sperrung des ehemaligen NVA-Sportkomplexes in der bevorstehenden Freiluftsaison. Vor allem die Leichtathleten des SV Bad Düben sowie die Schule müssen Ausweichflächen finden. Gespräche mit der Bundespolizei Bad Düben, um auf deren Liegenschaft auszuweichen, hat Astrid Münster bereits avisiert. Einige Vereine haben sich im Alleingang bemüht und Nutzungsverträge abgeschlossen.

Blick auf den Sportplatz Durchwehnaer Straße Quelle: Wolfgang Sens

Um den Sportplatz in der Durchwehnaer Straße wird ein Zaun gezogen

Das Areal wird mit einem 1,80 Meter hohen Zaun vor ungebetenen Gästen geschützt. Denn es soll nicht öffentlich zugänglich sein. „Wer das als Verein, Schule oder andere Institution nutzen will, darf das mit einem Nutzungsvertrag der Stadt. Denn die Stadt wird die Anlage betreiben. Genauso wie die Pflege des Areales“, macht Münster deutlich. Der Zeitplan der Arbeiten ist eng gesteckt. Denn vor allem der Einbau der 400 Meter langen Tartanbahn muss genau abgestimmt sein. „Diese Arbeiten sind im August geplant. Voraussetzung ist, das die bis dahin notwendigen Tiefbau- und Drainagearbeiten abgeschlossen sind“, so Reuter weiter. Ab März 2023 soll die Sportanlage den Nutzern dann zur Verfügung stehen.

Von Steffen Brost