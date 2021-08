Bad Düben: So steht’s um den Skate- und Bikepark

Bad Düben

Das Evangelische Schulzentrum an der Durchwehnaer Straße in Bad Düben hat sich samt Außenanlagen zum Schmuckstück entwickelt, die in die Ferne gerückte Sanierung des Sportplatzes scheint angesichts einer möglichen 90-Prozent-Förderung ganz nah. Mit dem geplanten Bike- und Skatepark soll der Bereich zudem weiter aufgewertet werden. In puncto Finanzierung des rund 250 000 Euro teuren Projektes rechnet die Stadt bald mit dem alles entscheidenden Bescheid. Die Umsetzung allerdings wird wohl erst im kommenden Jahr erfolgen.

Im Mai 2022 könnte Eröffnung sein

Mittlerweile stehen alle Zeichen auf Grün, dass das Vorhaben über den Bereich Kohle- und Strukturförderung finanzielle Unterstützung erhält. Gespräche des Begleitausschusses zur Förderwürdig- und -fähigkeit habe es gegeben. Derzeit würden die Unterlagen in Berlin geprüft, bis 20. August könnte dann der Förderantrag bei der Sächsischen Aufbaubank gestellt werden. Bis gebaut werden kann, wird es, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) dann aber doch noch etwas dauern. Nach derzeitigem Stand sollen die Ausschreibungen erst im Frühjahr erfolgen. Mitte Mai könnte dann die Eröffnung sein.

Stadt und Stadtrat haben sich zum Projekt bekannt

Vor über zwei Jahren hatten der Bad Dübener Guido Scholz und eine Gruppe Jugendlicher das Projekt Skate- und Bikepark erstmals in der Öffentlichkeit präsentiert. Stadt und Stadtrat hatten sich zu dem Vorhaben, das allem, was rollt, zugute kommt, bekannt und nach Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. Unter dem Namen Biberlines wollen Kinder, Jugendliche und Eltern den Bau der Anlage vorantreiben, perspektivisch auch als Verein. Sie akquirieren Spenden, bewerben sich bei Wettbewerben wie dem Sächsischen Mitmachfonds und konnten so schon über 16 000 Euro beisteuern.

Wie es um die anderen Projekte steht

Und die anderen beiden Projekte? Mit einem Gottesdienst zum Schuljahresende wurde das neue Atrium des Evangelischen Schulzentrums, das seit April 2018 umgebaut wurde, eingeweiht. Schule und Zwischenbau sind fertig, die Außenanlage hat sich in den letzten Monaten deutlich sichtbar verändert. Als großes Projekt ist noch der rund eine Million Euro teure Umbau des alten Hörsaales umzusetzen. 2022 soll das gesamte Objekt offiziell eröffnet werden. Wegen Corona war dies bisher so nicht möglich.

Auch die Sanierung des Sportplatzes scheint nicht mehr in allzuweiter Ferne. Profitieren kann Bad Düben wahrscheinlich vom neu aufgelegten Förderprogramm Investitionspaket Sportstätten (IVP-Sport). Die Entscheidung zur 90-prozentigen Förderung steht noch aus. Erste Signale der Sächsischen Aufbaubank bieten Anlass zum Optimismus – die Bad Dübener würden von den insgesamt sechs Millionen Euro rund 1,6 für sich binden.

Von Kathrin Kabelitz