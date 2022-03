Bad Düben

Peter Schüßler, Pächter der Burgschänke „Goldener Löwen“ in Bad Düben, lässt für die Ukraine kochen. Zumindest fließt aktuell ein Euro von jedem Hauptgericht für die „Stiftung RTL-Wir helfen Kindern“. Auf die Idee kam der 50-Jährige, als der Krieg ausbrach. „Ich habe viele Fernsehberichte in den vergangenen Tagen verfolgt und das Elend mitbekommen. Ich habe spontan zehn Euro per Telefon gespendet und mir dann überlegt, wie man noch helfen kann“, so Schüßler.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Bad Dübener hatte die Idee mit der Aktion in seinem Lokal. Es wurde neben der normalen Speisekarte eine Aktionskarte mit Ukrainischen Gerichten wie Soljanka, Flammkuchen nach ukrainischer Art, Hähnchenschnitzel „Kiew“ und Ukrainisches Schnitzel im Eimantel erstellt und seit ein paar Tagen angeboten. „Bisher wurde das gut angenommen. Wir werden das erst einmal vier Wochen lang machen und dann weitersehen“, hofft Schüßler auf viele Spenden-Euros.

Von Steffen Brost