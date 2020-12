Bad Düben: So wird das Krippenspiel zum Online-Renner

Bad Düben

Das Bad Dübener Krippenspiel war in Gefahr. Wegen Corona konnte es in diesem Jahr nicht an Heiligabend in der Stadtkirche über die Bühne gehen. Doch ein Weihnachtstag ohne Krippenspiel? Das durfte nicht sein! Und so startete die Ur-Bad-Dübenerin Henriette Lippold mit ihrer Truppe eine Online-Variante der Weihnachtsgeschichte. Und alle waren sie am Bildschirm dabei: die Heiligen drei Könige, Hirten, Engel, Herodes, Soldaten, Wirtin, Maria und Josef, Kantor und natürlich der Erzähler.

Gleich zu Beginn musste sie aber erst einmal einen Streit schlichten. Es kam die Frage auf „Wer ist der Wichtigste im Krippenspiel?“ Jeder Akteur forderte das für sich ein. Henriette Lippold schien zu verzweifeln, brachte die Situation aber schnell wieder unter Kontrolle und managte ihre Hobbyschauspieler gekonnt durch das 36-minütige und kurzweilige Spiel.

Schließlich überbrachte Erzähler Gunter Lippold die Weihnachtsgeschichte, untermalt mit Krippenspielerinnerungen aus den Jahren 1977 bis 2019. Zum Finale stimmte die Kurrende „Oh die Fröhliche...“ an, bevor das traditionelle „Stille Nacht...“ von Anima und Kirchengeläut von Sankt Nikolai das Krippenspiel beendeten. Es war alles ein bisschen vertraut wie immer, aber doch völlig anders und trotzdem gelungen. Henriette Lippold fiel ein Stein vom Herzen. „Ich war mir nicht sicher, wie es ankommt“, sagte die 39-Jährige. Sie kam an – bis in die Abendstunden des Heiligen Abend wurde das Video über 1000-mal geklickt.

Homeschooling , Homeoffice, Home-Krippensoiel

Auch Mitspieler Alexander Peschel fand die Idee witzig und gelungen zugleich. „Passend zur aktuellen Situation. Die Kinder werden per Homeschooling beschult, Erwachsene arbeiten im Homeoffice und das Krippenspiel gibt es dann halt auch online. Meine Familie fand es spitze. Wir haben es uns Heiligabend zur besten Kaffeezeit auf der Couch gemütlich gemacht und das Krippenspiel im Internet geschaut“, erzählte Alexander Peschel.

Das Krippenspiel kann man sich noch bis zum 6.Januar bei youtube und unter www.evangelische-kirche-bad-dueben.de anschauen.

Von Steffen Brost