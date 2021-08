Bad Düben

Der Auftrag für die barrierefreie Erschließung der Gebäude im Innenhof der Burg Bad Düben ist raus. Mitte August sollen die Arbeiten starten. Im Vorfeld hatte der Sozialverband VdK die vorgeschlagenen Wegführungen kritisiert und um eine Anhörung gemeinsam mit der Fachstelle für Migration und Behinderung Sachsen und dem Behindertenverband Leipzig gebeten. Alle vier vom Projektanten vorgeschlagenen Varianten seien ein durchaus reizvoller Anlass, einen Rundgang auf dem Gelände des Burghofs zu machen.

Für einen Rollstuhlfahrer bedeute dies aber die Bewältigung einer langen Wegstrecke, bis er an der hinteren Eingangstür des Amtshauses klingeln dürfe, so Bad Dübens ehemaliger Bürgermeister Eckehard Tulaszewski. Zudem habe die Trassenführung einen nicht ungefährlichen Zuschnitt. Der Verband macht sich für einen unauffälligen, aber effektiven Aufzug neben der Freitreppe des Amtshauses stark. Dafür sollten, so der Verband, die reichlichen Fördermittel, die für die bisher umsichtige Restauration ausgegeben wurden, reichen.

Lösung ist ein Kompromiss

Die nun gewählte Lösung, auf die sich Planer und Landratsamt geeinigt hätten, ist ein Kompromiss zwischen Belangen des Denkmalschutzes und dem behindertengerechten Zugang, sagte Tulaszewskis Amtsnachfolgerin Astrid Münster (FWG) auf LVZ-Anfrage. Die Zuwegung über das Hauptportal sei wegen der Steigung in diesem Bereich nicht möglich, „zumindest nicht so, ohne dass größer in Denkmalbelange eingegriffen werden muss.“

Die Baugenehmigung sei so erteilt worden: „Anders dürfen wir nicht bauen.“ Interessen des Brand- und Denkmalschutzes sowie Anforderungen für einen behindertengerechten Zugang, so Münster, waren gleichwertig zu betrachten. Die Zugangsmöglichkeit sei nicht optimal, räumte sie ein, dennoch fänden Körperbehinderte deutlich bessere Bedingungen als bisher vor: „Wir müssen aufgrund des Denkmalschutzes aber bei diesem Gebäude Kompromisse eingehen.“

Von Kathrin Kabelitz