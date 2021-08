Bad Düben

Darauf haben die Ritter, Gaukler, Feuerspucker und fahrenden Handwerksleut lange gewartet. Wegen Corona mussten zahlreiche Mittelalterspektakel ausfallen. Seit einigen Wochen sind sie wieder in Mitteldeutschland unterwegs. Am Wochenende belagerten sie die über 1000-jährige Burg in Bad Düben und verwandelten das Gelände in einen mittelalterlichen Markt. „Ich bin endlich wieder unterwegs und glücklich. Fast anderthalb Jahre mussten sich alle gedulden. Mittelalterfeste waren wegen Corona verboten. Doch seit Juni gehen wir wieder auf Tournee. Und die Menschen nehmen unser Fest dankbar an“, freut sich Veranstalter Eberhard Hajek von der Coex-Veranstaltungs GmbH.

Knapp 40 Stände hat Hajek nach Bad Düben mitgebracht. Ein paar weniger als sonst, weil am selben Wochenende auch in Thüringen ein Fest über die Bühne ging. „Das Feedback von Händlern und Besuchern ist gleich. Alle freuen sich, dass wieder etwas stattfindet. Nach Bad Düben kommen wir immer besonders gern, weil neben dem Ambiente auch die Besucher super sind und immer in großer Zahl kommen“, so Hajek. Das kann auch Rudi, der Schleifer, alias Rudolf Langer aus Roitzsch bei Halle bestätigen. Der 73-Jährige betreibt das historische Schleifen von Messern, Scheren, Beilen und Äxten schon seit vielen Jahren als Hobby. Er hat an diesem Wochenende gut zu tun. „Ich habe hier meinen Stammplatz in Bad Düben. Ich erzähle den Besuchern viel Spannendes über das alte Handwerk und schleife auch im Auftrag alles, was scharf werden muss.“

Ein Hufeisen für Florian

In der Mitmachschmiede von Martin Schüller und Katja Schäfer steht gerade der achtjährige Florian Zschäbitz aus Rohrbach in Bayern. „Wir machen Urlaub in Leipzig und haben die Plakate zum Mittelalterfest gesehen. Und da haben wir gleich einen Ausflug nach Bad Düben gemacht“, erzählt Florians Papa. Der Junior schaut sich interessiert an, wie Ziegenschmied Martin ein kleines Hufeisen schmiedet. Florian darf tatkräftig mithelfen. „Möge es dir im Leben immer viel Glück bringen“, sagt der Schmied und überreicht das fertige Hufeisen.

Lagerleben und starke Männer

In der hintersten Ecke der Burg lagert die Tafelrunde zu Braunsdorf, ein Familienclan aus Dresden. Zahlreiche Kinder und Jugendliche stehen hier Schlange, warten auf ein paar Schuss mit der Armbrust oder Pfeil und Bogen. „Wir zeigen hier Lagerleben und man kann bei uns auf Zielscheiben schießen. Unsere Truppe ist zusammengewürfelt und trägt den Namen von Braunsdorf, weil jemand von uns in der Braunsdorfer Straße in Dresden wohnt“, erklärt Regina Ziller.

Starke Männer mit Haudrauf-Mentalität stehen auf dem Hauptplatz und schlagen sich gegenseitig die Köpfe mit Schwert und Lanze ein. Es sind die tapferen Ritter des Thüringer Ritterordens, die einige Schaukämpfe abliefern. „Wir sind nur so auf den Mittelaltermärkten. Ansonsten sind wir ganz nette Leute“, grinst Herzog von Albrecht von Drachenfels, alias Marcus Schubert aus Leipzig. Die Truppe ist zur Zeit regelmäßig unterwegs und kämpft auf den Mittelalterfesten in der Region. „Wir sind ein Verein und wir durften in den vergangenen anderthalb Jahren auch nicht auftreten. Deswegen sind wir jetzt wieder mit großem Eifer dabei“, so Schubert.

Tapfere Ritter wollen Richard Theil und Richard Nölle aus Sprotta sowie Andreas Geitner aus Leipzig noch werden. Denn auch sie beschäftigt das Mittelalter seit langem. „Ich habe Richard beim Training mit Schwert und Schild in Sprotta gesehen. Ich kam mit ihm ins Gespräch und seitdem bin ich dabei. Wir wollen historisch korrekte Kostüme herstellen und Schaukämpfe zeigen. Deswegen sind wir hier heute dabei und wollen uns informieren. Natürlich zeigen wir auch ein paar Gefechte“, erzählt Richard Nölle.

Von Steffen Brost