Bad Düben: Sperrung auf der Muldebrücke steht bevor

Bad Düben

Dass die Muldebrücke in Bad Düben in diesem Jahr noch einmal wegen Bauarbeiten halbseitig gesperrt werden muss, war seit Langem klar. Nur fehlte bisher ein konkreter Termin. Der steht nun fest. Von Montag an werden die noch notwendigen Arbeiten an den Fahrbahnübergängen realisiert. Anders als bei den Arbeiten vor Ostern wird die Brücke nicht voll gesperrt. Wie die Stadt mitteilte, regelt eine Ampel den Verkehr, der halbseitig an der Baustelle vorbeigeleitet wird. Es wird deshalb mit einem größeren Verkehrsaufkommen aus beiden Fahrtrichtungen gerechnet.

Wichtige Verbindung für Pendler

Vor Ostern wurde auf den Muldevorlandbrücken auf einer Länge von 340 Metern die verschlissene Fahrbahndecke erneuert. Allerdings konnte in den Bereichen der Übergangskonstruktionen die erforderliche Ebenheit nicht erreicht werden. Die Muldebrücke der Bundesstraße 2 in Bad Düben gilt als wichtige Verbindung für Pendler, die aus den Ortschaften der Dübener Heide in Richtung Leipzig und zurück wollen. Ist sie gesperrt, müssen Autofahrer eine rund 30 Kilometer lange Umleitung über Löbnitz und Pouch in Kauf oder den ebenso zeitaufwendigen Weg über Eilenburg nehmen.

Von ka