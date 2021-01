Bad Düben

„Ich hoffe, dass Führungen ab Ende Februar wieder möglich sind“, sagt Bad Dübens Stadtführer Torsten Gaber. Er wünscht sich für das neue Jahr ein Stück Normalität zurück. So etwas wie im Vorjahr hat er bisher noch nicht erlebt. Wegen der Corona-Pandemie fiel 2020 rund die Hälfte aller Stadt- und Themenführungen aus. Nur 34 der sonst üblichen 70 Führungen konnten stattfinden.

Im Vorjahr nur 320 Teilnehmer

Während in den vergangenen Jahren jeweils weit über 1000 Teilnehmer bei seinen Touren in und um Bad Düben dabei gewesen sind, konnte der Kurstädter im Vorjahr nur 320 Teilnehmer begrüßen. „Man kann es einfach nicht schönreden. Es war ein schlechtes Jahr. Zwischen März und Juni fand gar nichts statt. Aber keiner konnte etwas dafür.“ Der zweimalige Lockdown und die Coronazeit dazwischen hätten für einen massiven Einbruch der Teilnehmerzahlen gesorgt. Auch viele Reisebüros stornierten Bustouren in die Dübener Heide, die Torsten Gaber in der Regel führt. Lediglich zwei Heiderundfahrten gab es 2020. Dazu 15 Stadtführungen, zehn Alaunwerkstouren, vier Amtmann-Führungen und vier Touren in den Stadtpark, zählt Gaber auf.

Vor allem die Alauntouren sind beliebt

Die Gruppengrößen variierten auch 2020. Die größte Gruppe bestand aus 35 Teilnehmern – die kleinste aus einer Person. Doch der 51-Jährige gibt sein Wissen immer gerne weiter. „Die Touren sind bei jeder Jahreszeit beliebt. Vor allem die Alauntouren, die einst mein Vater Emil initiierte, fanden großen Anklang“, erzählt Gaber. Diese Themenführungen drehen sich ausschließlich um den früheren Abbau des sogenannten Alaun. Bei den Alaunwanderungen begeistert die Teilnehmer vor allem auch das Rote Ufer. „Dank von Mediclin kann ich solche Führungen regelmäßig durch unsere Stadt anbieten. Dazu kommen regelmäßig verschiedene Themenführungen wie beispielsweise in den Kurpark, wo es viel Spannendes zu erzählen gibt. Höhepunkt ist hier immer der Besuch des Moorerlebnisgartens“, so Gaber.

Stadtführer gibt auch den Dübener Amtmann

Seit 1999 führt der 51-Jährige immer am ersten und dritten Sonntag eines Monats seine Gäste, meist Patienten aus der Bad Dübener Rehaklinik, durch die Stadt. Am jeweils zweiten Sonntag geht es traditionell in den bekannten Bad Dübener Ortsteil Alaunwerk. Regelmäßig schlüpft der Bad Dübener dabei auch in historische Rollen wie die des Dübener Amtmannes.

Stadtführer Torsten Gaber als Amtmann. Quelle: Steffen Brost

Seine Gäste kommen aus allen Teilen der Bevölkerung und allen Ecken des Landes. Denn Torsten Gaber gehört auf seinem Gebiet zu den Besten der Zunft. Der IHK-zertifizierte Gästeführer hat alle geschichtlichen Fakten und Hintergründe seiner Stadt im Kopf. Unterstützung bekommt er von seinem Arbeitgeber Heide Spa, denn seit zwei Jahren ist er dort Bereichsleiter für Tagungen und Veranstaltungen. „Ich kann so Hobby und Beruf unter einen Hut bringen. Das bringt Synergieeffekte für beide Seiten, denn oft sind auch Gäste aus dem Heide Spa Hotel dabei“, erklärt er.

Führungen können gebucht werden

Derzeit können keine Führungen stattfinden. Torsten Gaber hofft, dass sie ab Ende Februar wieder möglich werden. Touren zu bestimmten Terminen im Jahr buchen Privatleute aber durchaus auch jetzt schon. Gerade hat der Bad Dübener einen Auftritt als Amtmann im Juli vereinbart.

Wer Führungen buchen will, findet Kontaktdaten auf Torsten Gabers Seite www.bad-dueben-tourist.de im Internet. Dort gibt es auch eine Beschreibung der verschiedenen Angebote.

Von Steffen Brost