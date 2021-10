Bad Düben: Tanz durch die Jahrhunderte begeistert

Bad Düben

Das war ein magischer Moment, als die Luft durch die über 30 Holz- und Blechblasinstrumente strömte und sich ein satter, brillanter Sound im Saal des Bad Dübener Heide Spa entfaltete. 180 Zuschauer erlebten das am Sonntag beim Konzert der Sächsischen Bläserphilharmonie unter dem Motto „Tanz durch die Jahrhunderte“. Auch das zweite Konzert der zweiten Spielzeit von „Classic meets Bad Düben“ war ein großer Erfolg. Die Besucher kamen aus dem Großraum Delitzsch, Dommitzsch, Bad Schmiedeberg, Bitterfeld, Eilenburg und Bad Düben und waren froh, dass das Konzert trotz Coronaauflagen stattfand.

115 Altersheim-Konzerten fanden statt

Auch Orchestermanagerin Barbara Venetikidou fiel ein Stein vom Herzen. „Die Anrechtsreihe ‚Classic meets Bad Düben’ gehört seit März 2020 zum festen Programm des Heide Spa. Die Sächsische Bläserphilharmonie ist ja sozusagen das Hausorchester des Heide Spa. Und wir sind froh, wieder spielen zu dürfen“, erklärte Venetikidou. Lange Zeit mussten die rund 30 Musiker wegen Corona pausieren. Mit 115 Altersheim-Konzerten versuchten sie, sich die Freude am Spielen zu bewahren. „Das war eine solidarischer Aktion der Bläserphilharmonie gegenüber unseren Mitmenschen – vor allem unseren älteren Mitmenschen gegenüber, die oft in den Altersheimen im Lockdown alleine waren. Das haben wir alles unentgeltlich gemacht. Jetzt sind wir glücklich, dass es halbwegs normal weitergeht“, so die Orchestermanagerin.

Konzert war ausverkauft

In Bad Düben ist die Veranstaltungsreihe ein Erfolg. Auch das zweite der insgesamt fünf Konzerte war ausverkauft. Chefdirigent Peter Sommerer präsentierte symphonische Tänze auf höchstem künstlerischen Niveau quer durch die Gattungen, schräg durch die Jahrhunderte, einmal um die ganze Welt. Und so bekamen die Zuhörer Werke wie Ludwig van Beethovens „12 deutsche Tänze“, John Playfords „The Dancing Masters“ oder den Frühlingsstimmungswalzer von Johann Strauß auf die Ohren.

„Das war ein absoluter Hörgenuss. Wir sind so begeistert, endlich wieder mal rauszukommen und ein schönes Konzert zu besuchen. Wir haben uns gleich Tickets für alle fünf Konzerte gesichert“, freute sich Wolfgang Werner aus Bad Schmiedeberg.

Noch drei Mal spielt die Sächsische Bläserphilharmonie in der Kurstadt. Den Jahresausklang bildet das Weihnachtskonzert am 19. Dezember. Im Frühling, am 20. März, erklingen berühmte Ballettmusiken unter dem Titel „Spitzentanz und Bläserklang“. Zum Abschluss der Konzertreihe am 22. Mai wird das Publikum auf die Opernbühne geführt. In rein instrumentaler Gestalt als „Oper ohne Worte“ präsentieren Chefdirigent Peter Sommerer und das Orchester Melodien aus beliebten Opern wie „Die Zauberflöte“, „Aida“ und „Lucia di Lammermoor“.

Von Steffen Brost