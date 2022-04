Bad Düben: Tourismus-Experten treffen sich auf eine Runde Golf im Kurpark

Bad Düben

Nach und nach haben die Touristinformationen der Region wieder ihre Türen geöffnet – nach und nach kommen auch die Touristen wieder. „Es sind aber noch nicht so viele wie vor Corona“, schätzt Cornelia Richter von der Touristinformation Bad Düben ein. Zwar sei die Nachfrage zu Ostern vergleichsweise groß gewesen, ansonsten sei sie weitgehend verhalten. Gäste und Touristen seien zwar da, der Kontakt zur T-Info laufe aber noch oft über Telefon oder E-Mail. Dass diese Tendenz auch für weitere Info-Stellen in der Region gilt, wurde jetzt bei einem Treffen deutlich, zu dem die Kurstädter Kolleginnen und Kollegen aus Eilenburg, Delitzsch und vom Städtebund Dübener Heide empfingen.

Vertreter der T-Infos treffen sich zweimal im Jahr

Eigentlich finden diese Veranstaltungen zweimal im Jahr immer an einem anderen Ort statt. „Wegen Corona ging das aber nicht“, so Städtebund-Koordinatorin Rowena Hiersemann. Initiiert werden die Treffen, um den Blick gewissermaßen über Gemeinde- oder Stadtrand hinaus in die nähere Umgebung zu lenken. Es gehe dabei um den Austausch von Informationen, und das wiederum gehen am besten vor Ort, „um zu wissen, wovon man redet“, sagt Richter. Aus eigenen Erfahrungen wisse man beispielsweise, dass Touristen und Kurgäste, die Bad Düben länger besuchen, bei Ausflügen die Gegend erkunden wollen.

In Bad Düben wurde SupaGolf gespielt

Das mitten in der Dübener Heide gelegene Bad Düben punktete diesmal mit seinem SupaGolf-Angebot, der Obermühle und den Schauwerkstätten. Und so ließen sich die Gäste zunächst von Werner Wartenburger vom Museumsdorfverein durch Obermühle und Schauwerkstätten führen, um sich dann im Kurpark im Abschlag auszuprobieren. „Viele hatten davon gehört, es aber selbst noch nicht ausprobiert“, sagt Rowena Hiersemann.

Das nächste Treffen findet in Eilenburg statt

Der Städtebund Dübener Heide wurde am 1. März 2002 gegründet. Mitglieder sind die Städte Bad Düben, Dommitzsch, Bad Schmiedeberg, Kemberg, Gräfenhainichen, Prettin, Pretzsch und seit 2019 die Gemeinde Muldestausee. Die Kommunen arbeiten unter anderem bei den Themen Verkehrsinfrastruktur, Schulen, Kommunale Vernetzung und Tourismus zusammen.

Im Herbst treffen sich die Teilnehmer voraussichtlich in Eilenburg. Danach dürfte bald der erste Termin in Muldestausee anstehen.

Von Kathrin Kabelitz