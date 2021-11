Bad Düben: Treff der Ex-Kommandeure und ein besonderes Geschenk

Bad Düben

Ein ganz besonderes Bild wechselte dieser Tage den Besitzer. Im Rahmen des traditionellen Treffens der ehemaligen und aktiven Kommandeure von Bundespolizei und Bundeswehr in Bad Düben überreichte Oberst a. D. Ulrich Kirsch, letzter Kommandeur des 1994 aufgelösten ABC-Abwehrbataillons im Bad Dübener Alaunwerk, aus Anlass der Verabschiedung von Polizeidirektor und Abteilungsführer der Bundespolizeiabteilung Bad Düben, Jürgen Kollenrott, ein selbst gemaltes Bild. Es heißt „Friedliche Revolution 1989“.

Dieses besondere Bild bekam Polizeidirektor a. D. Jürgen Kollenrott überreicht. Quelle: privat

Ex-Bürgermeister organisiert die Treffen

„Das Werk symbolisiert einen Mauerteil der ehemaligen innerdeutschen Grenze und steht für viele Erinnerungen in Jürgen Kollenrotts Leben, ist er doch in Grenznähe aufgewachsen und beruflich knapp 47 Jahre mit diesem Thema eng verknüpft gewesen“, erklärte Eckehard Tulaszewski. Das ehemalige Stadtoberhaupt organisiert seit vielen Jahren in regelmäßigen Abständen die Treffen ehemaliger Kommandeure in Bad Düben.

Lesen Sie auch

Bundespolizei ist seit 25 Jahren in Bad Düben, am Samstag ist Tag der offenen Tür

Bad Dübens Polizeidirektor sagt Tschüss

Bundespolizei Bad Düben bekommt 450 neue Parkplätze

Bad Düben: Containerdorf für die Bundespolizei steht

Zu den Teilnehmern gehörten in diesem Jahr Oberst a.D. Ulrich Kirsch, Oberst a.D. Burkhard Kühn, ehemaliger Kommandeur der Militärtechnischen Schule, Brigadegeneral a.D. Jürgen Beyer, ehemaliger Kommandeur des Zentrums für Nachrichtenwesen der Bundeswehr, Oberstleutnant Peter Gehm, Bataillonskommandeur des ABC-Abwehrbataillon Alaunwerk, Polizeidirektor a.D. Jürgen Kollenrott sowie Hartmut Seibt.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Besuch im Schulzentrum und in der Dienststelle

Im Rahmen des zweitägigen Treffens wurden auch das Evangelische Schulzentrums sowie die Burg Bad Düben besichtigt. Außerdem gab es an den Soldatengräbern auf dem Waldfriedhof Bad Düben Worte des Gedenkens und eine Kranzniederlegung. Zum Abschluss begrüßte Polizeidirektor und Kollenrott-Nachfolger Torsten Röser die Gäste in der Bundespolizeiabteilung und informierte über die Entwicklung der Dienststelle und das Einsatzgeschehen.

Von Steffen Brost