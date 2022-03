Bad Düben

Freudige Aufregung an der Bad Dübener Heide-Grundschule. Seit Dienstag besuchen sieben ukrainische Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis neun Jahre die Schule. Schulleiterin Sylvia Krause sowie die dritte Klasse begrüßten ihre neue Mitschüler mit kleinen Geschenken. „Leider fehlen heute noch drei. Das muss organisiert werden, dass diese ab morgen auch kommen. Aber ich bin mir sicher, das wird sich alles einspielen.“ Seit der letzten Woche lernen Ältere schon an der Oberschule.

Dolmetscherin hilft den ukrainischen Schülern

Auf dem Schulhof wurden die Neuen herzlich in Empfang genommen. Dolmetscherin Olha Bartkovska half bei den sprachlichen Hürden. „Die Lehrer und Schüler unserer Schule freuen sich auf euch. Ihr werdet alle schnell kennenlernen und euch schnell einleben“, begrüßte Krause die kleinen Ukrainer. Gleich auf dem Schulhof wurden die Mädchen und Jungen mit den ersten Utensilien ausgestattet. Und so bekam jedes Kind einen gefüllten Schulranzen, den die Bad Dübener im Rahmen einer großangelegten Spendenaktion gespendet haben. „Darin sind Stifte, Lineale, Schreibhefte und natürlich auch ein paar Süßigkeiten. Alles andere wird sich im Laufe der Zeit dazu finden“, erklärte Claudia Wittig, die sich als DaZ-Lehrerin (Deutsch als Zweitsprache) in den nächsten Wochen um die neuen Schüler kümmert.

Lehrerin Claudia Wittig (links) überreicht den neuen ukrainischen Schülerinnen und Schülern die Schulranzen mit Stiften und Schreibheften. All das wurde von den Bad Dübenern gespendet. Quelle: Steffen Brost

Kinder haben zehn Stunden Unterricht pro Woche

Insgesamt haben die ukrainischen Kinder pro Woche zehn Stunden Unterricht. Pro Tag zwei. Schwerpunkt des Unterrichtes wird das Erlernen der deutschen Sprache sein. „Wir bekommen in der ersten Zeit durch eine ukrainische Frau etwas ehrenamtliche Unterstützung bei Sprachbarrieren und sonstigen Fragen“, sagte Krause.

Die Drittklässler der Bad Dübener Heide Grundschule begrüßten ihre neuen Mitschüler aus der Ukraine mit einem Luftballon. Quelle: Steffen Brost

Jedes Kind bekommt einen Schulranzen

Nachdem jedes Kind seinen Schulranzen hatte, ging es in den toll geschmückten Klassenraum. Mit einem „Herzlich willkommen“ und ein paar Zuckertüten war die Tafel verziert. Auf jedem Sitzplatz lagen kleine Geschenke in Form von Kuscheltieren und ein paar Süßigkeiten. Der siebenjährige Kyrylo ist sofort begeistert und bedankte sich mit einem Danke auf Deutsch. „In den kommenden Tagen lernen die Kinder die ersten Grundbegriffe, das ABC und vor allem das Sprechen in deutscher Sprache. Aus Erfahrungen mit anderen Kindern sollte die Sprachbarriere bei den Kindern schnell behoben werden. Die Kinder lernen Deutsch relativ schnell“, ist Lehrerin Claudia Wittig überzeugt.

Weitere Kinder werden erwartet

Die Heide-Grundschule bereitet sich derweil auf weitere schulpflichtige Kinder aus der Ukraine vor, ebenso das Evangelische Schulzentrum. Denn bislang hält die Flucht aus dem Kriegsgebiet in Richtung Westeuropa und Deutschland weiter an. Zudem werden in der Kurstadt weitere Familien erwartet. „Wir können ihnen die Heimat nicht ersetzen. Wir können nur ein bisschen Gutes tun und dafür sorgen, dass sie sich hier wohlfühlen und schnell Kontakt zu unseren Mitschülern aufnehmen. Gemeinsam schaffen wir das“, ist Schulleiterin Sylvia Krause überzeugt.

