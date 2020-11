Bad Düben

Die Eilenburger Polizei sucht jetzt Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am 19. November gegen 20 Uhr am Bilgro-Markt in der Schmiedeberger Straße in Bad Düben ereignet hat. Polizeiangaben zufolge hatte eine unbekannte männliche Person einen Jugendlichen geschlagen und hinter sich hergezogen.

Wer hat Vorfall in Bad Düben beobachtet?

Nun fragt die Polizei: Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen geben? Insbesondere werde die Person gesucht, die ihn während der Tathandlung namentlich angesprochen hat. Hinweise sind erbeten an das Polizeirevier unter Telefon 03423 6640.

Von LVZ