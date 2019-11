Bad Düben

Da kommt einiges zusammen! Ein 66 Jahre alter Ford-Fahrer war am späten Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in Bad Düben auf der B 2 unterwegs und wollte dann auf die Reinharzer Straße abbiegen. Dabei sei er gegen einen abgestellten Pkw gestoßen. Statt anzuhalten habe er seine Fahrt jedoch pflichtwidrig fortgesetzt. Der Geschädigte alarmierte daraufhin die Polizei, die den 66-Jährigen rasch stellen konnte. Schnell habe sich dann herausgestellt, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Und nicht nur das: Der Vortest mit dem Alkomat ergab einen Wert von 2,64 Promille Alkohol! An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schon länger ohne Fahrerlaubnis

Polizeibeamte stellten den Fahrzeugschlüssel des Ford sicher, da bekannt wurde, dass der 66-Jährige schon seit längerer Zeit ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Von lvz