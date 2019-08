Bad Düben

Am 1. Mai hat der Verein Museumsdorf Dübener Heide die neuen Schauwerkstätten an der Obermühle offiziell als Betreiber übernommen. Wie die ersten 100 Tage gelaufen sind, darüber sprach die LVZ mit dem Vereinsvorsitzenden Werner Wartenburger.

Vereinsvorsitzender Werner Wartenburger Quelle: Wolfgang Sens

100 Tage sind ein sehr kurzer Zeitraum. Können Sie dennoch schon ein erstes Resümee ziehen?

Für ein Fazit reicht an sich der Satz: „Wir sind zufrieden.“ Doch natürlich möchte ich gern weiter ausholen. Wir durften in den ersten 100 Tagen merken, dass die Bad Dübener und viele Gäste sehr neugierig auf das Objekt sind. Sobald das Tor offen steht, sind auch Besucher da. Seit Juni haben wir neue Öffnungszeiten. Dienstags und donnerstags ist nun von 9 bis 16 Uhr, sonntags zum Mühlencafé von 14 bis 17 Uhr geöffnet, allerdings endet am 8. September die Café-Saison.

Ist das für einen Verein mit Ehrenamtlichen auf Dauer zu stemmen?

Etwa die Hälfte unserer 70 Vereinsmitglieder ist sehr aktiv. Wir wirken natürlich beim Mühlencafé und bei Großereignissen wie dem Mühlentag am Pfingstmontag, wo wir zwischen 3000 und 4000 Besucher hatten, alle mit. Außerdem haben wir jeden ersten Sonnabend im Monat unseren Arbeitseinsatz. Der nächste ist damit übrigens am 7. September. Da wollen wir die Feldscheune pflastern und eine Schneiderwerkstatt in der alten Mühle einrichten. Dennoch will ich gar nicht verhehlen, dass wir bei dem Betreiben der Schauwerkstätten allein im Ehrenamt an unsere Grenzen stoßen würden. Wir sind daher sehr froh, dass wir über das Teilhabe-Chancengesetz eine Langzeitarbeitslose zu sehr günstigen Konditionen für fünf Jahre einstellen konnten. In den ersten zwei Monaten haben wir festgestellt, dass wir im Verein eine sehr engagierte, aufgeschlossene und zuverlässige Frau gefunden haben.

Noch sind die Schauwerkstätten zum Teil auch Baustelle. Was bleibt zu tun?

Das Bauliche bleibt Sache der Stadt, bei einigen dringenden Restarbeiten wünschen wir uns eine schnellere Erledigung. Zum Beispiel läuft seit der Geländeprofilierung bei Starkregen jedes Mal Wasser in die Mühlenquelle. Wir hoffen auch, dass die beiden Wasserräder wie geplant noch in diesem Jahr kommen, weil das alte Rad defekt ist und die Mühle seither still steht. Der Verein ist beim weiteren Auf- und Ausbau der anderen Werkstätten wie der Seifenwerkstatt, der Spinnerei, der Schmiede, der Korbflechterei, der Imkerei und der Druckerei gefragt. Da wollen wir 2019 noch ein ganzes Stück vorankommen. Die Seilerei unterm Dach nehmen wir aber definitiv erst nach Fertigstellung der Dielung und damit im nächsten Jahr in Angriff.

Was können da die derzeitigen Besucher erleben?

Gerade Kindergruppen können wir mit den Schwerpunkten historisches Waschen und Imkern begeistern. Hinzu kommen natürlich immer eine Mühlenführung und ein Besuch der frisch angelegten Blühwiese. Und zumindest das Klettern an der Boulderwand haben wir jetzt versichert bekommen.

Doch nicht alle kommen in einer Gruppe ...

Mit den Öffnungszeiten am Dienstag und Donnerstag sowie dem Mühlencafé ist ein erstes Angebot gemacht. Doch ich persönlich empfehle den Besuch einer unserer Veranstaltungen. Da schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Viele haben das auch schon erkannt, waren bei Konzerten der Sängergruppe Amarcord, der Kurrende oder den Kurkonzerten zu Gast beziehungsweise haben die beiden Lesungen besucht. Die Saison nähert sich zwar langsam dem Ende. Doch einige Veranstaltungen gibt es noch. So spielen bei uns am Sonntag, dem 25. August, die Original Saaletaler. Am Sonnabend dem 7. September, laden wir zudem zum Trödelmarkt ein. Und nicht versäumen möchte ich, schon jetzt auf das Adventsglühen und den Weihnachtsmarkt am 30. November und 1. Dezember hinzuweisen.

Von Ilka Fischer