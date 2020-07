Bad Düben

Der Bad Dübener Torsten Sademann könnte ein Buch über sein Leben schreiben. Viel hat der heute 57-Jährige bereits erlebt – Positives und Negatives. Aufgewachsen in der ehemaligen DDR wollte der damals 19-Jährige die weite Welt entdecken und wagte 1982 einen Fluchtversuch. Doch er wurde verraten und musste ins Gefängnis. Nach 18 Monaten Haft wurde er 1984 von der Bundesrepublik Deutschland freigekauft und gründete 1986 in Berlin-Reinickendorf seinen Hausmeisterservice Sato.

1992 zurück nach Bad Düben

„Ich habe damals alles gemacht, was anfiel und der Kunde wünschte. Von Rasen mähen, Tapezieren bis hin zur Pflege von Haus, Hof und Garten. Genauso wird auch mal der Hof gefegt, wenn der Kunde es wünscht“, erzählt Torsten Sademann. Nach der Wende ging er 1992 zurück in seine Heimatstadt Bad Düben und machte dort mit einem Hausmeisterservice weiter. „Ich war von Anfang an Alleinkämpfer. Ich hatte viel zu tun und die Auftragslage war sehr gut. Mein Umfeld war Bad Düben bis Leipzig. Wegen zu wenig Arbeit musste ich mich nicht beschweren“, erinnert sich der Bad Dübener.

Sohn Pit ist 2017 mit eingestiegen

Vor drei Jahren kam Sohn Pit nach einer Malerlehre dazu. „In meiner Zeit, wo man sich über seine Zukunft im Klaren werden musste, stand für mich schnell fest, dass ich gerne in den Betrieb meines Vaters einsteigen will. Vorher habe ich das mit diversen Ferienjobs ausprobiert und getestet, ob auch beim Job die Chemie zwischen uns stimmt. Sie stimmte und ich fing 2017 bei ihm an“, so der Junior. Beide wollen das jetzt ein paar Jahre testen und schauen, ob es eine Zukunft hat. Bisher verlief alles reibungslos. „Es läuft. Ich kann mir vorstellen, dass mein Sohn die Firma irgendwann übernimmt und ich in die zweite Reihe zurücktrete. Er arbeitet dann als Chef und ich bin Nummer zwei“, so der Senior.

Hausmeisterservice hat volle Auftragsbücher

Aktuell hat das Duo viel zu tun. Corona sorgte in den vergangenen Wochen für volle Auftragsbücher. Mit vielen Wohnungsunternehmen arbeitet Sademann zusammen. „Wir sanieren ganze Wohnungen nach Auszügen und machen auch Trockenbau, Fassaden, Fußböden und alles, was man rund um Haus und Wohnung manchmal braucht, wenn es gewünscht wird. Dabei arbeiten wir auch immer mit hiesigen Unternehmen zusammen, wenn ich beispielsweise einen Fachbetrieb für Elektro brauche“, erklärt der 57-Jährige.

Torsten Sademann engagiert sich für Schulprojekte in Nepal

Zeit der Entspannung findet er beim täglichen Guten-Morgen-Kaffee bei Kumpel Torsten Rasenberger im Café Paradeplatz. Dort wird dann jeden Morgen über alles Mögliche geplauscht – auch über sein Lieblingsprojekt. Denn Sademann engagiert sich seit über zehn Jahren im Verein Namaste-Help-Agent für Schulprojekte in Nepal. „Wir haben dort Vieles angeschoben. Wir haben eine Schule gebaut und versorgen weitere mit Solar, Toiletten, Küchen und bezahlen Lehrer, damit die Kinder unterrichtet werden können. Dafür flossen in den vergangenen Jahren viele Tausende von Euros hinein. Und wir hoffen, dass wir auch in Zukunft dort noch viel schaffen“, so Sademann.

Von Steffen Brost