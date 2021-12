Bad Düben: Warum wurden Bäume am Sportplatz gefällt?

Bad Düben

Ab Frühjahr wird der Sportplatz Durchwehnaer Straße in Bad Düben für rund 1,5 Millionen Euro komplett umgekrempelt. Im Laufe des Jahres soll im Nordosten eine zentrale Schulsport- und Leichtathletikanlage für die gesamte Stadt entstehen, die zudem wettkampftauglich ist. Geplant ist unter anderem, Spielfeld, 400-Meter-Tartanbahn, Nebenanlagen, Bewässerungssystem und Rasen zu erneuern, zudem sind drei Fertigteilgaragen zur Lagerung von Sportgeräten und Technik vorgesehen.

Blick auf den Sportplatz Durchwehnaer Straße Quelle: Wolfgang Sens

Unmut über Fällungen

Die Zusage über eine 90-prozentige Förderung liegt seit dem Sommer vor. Die Mittel werden bis 2025 auf mehrere Jahresscheiben verteilt, was die Stadt zur zwischenzeitlichen Bereitstellung von Mitteln verpflichtet. Zuletzt umfasste ein solcher Beschluss im Stadtrat die überplanmäßige Auszahlung von 1,3 Millionen Euro im nächsten Jahr. Zudem haben erste vorbereitende Arbeiten jetzt begonnen, zahlreiche Bäume wurden auf dem Platz gefällt. Das aber sorgte bei einigen Bürgern für reichlich Unmut, wie auch einem Schreiben an die Redaktion zu entnehmen ist. Von einer „sinnlosen Baumfällaktion“ ist da unter anderem die Rede. „Wir sind sehr schockiert, zumal auch diese Bäume durch ihren Schatten das Training im Sommer ermöglichten und keinesfalls für den Umbau im Weg waren“, hieß es.

Für die Sanierung des Schulsportplatzes legte der Planer im vergangenen Jahr erste Vorstellungen dar. Quelle: Sven Reuter

Bäume waren morsch

Dem widersprach jetzt allerdings Sven Reuter, für den Umbau verantwortlicher Planer in Delitzsch. „Die Pappeln, die dort standen, waren bereits sehr morsch und die Verkehrssicherheit war nicht mehr gegeben. Bei den Fichten, die wir gefällt haben, handelt es sich um sogenannte Flachwurzler. Aufgrund unserer Erfahrungen müssen solche Bäume, die nahe der künftigen Tartan-Laufbahn stehen, entfernt werden, da sie mit ihren Wurzeln erst die Asphalttragschicht und auch die Laufbahn beschädigen. Wir geben hier viel Geld für eine Sportanlage aus und wollen nicht in den nächsten Jahren wieder größere Reparaturen haben, die dann zwangsweise auf uns zukämen“, sagte der Garten- und Landschaftsplaner.

Ersatzpflanzungen geplant

Auch im Bereich der neuen Tribüne wurden Bäume und Hecken entfernt. Doch Sven Reuter beruhigt die Gemüter. „Es sind umfangreiche Ersatzpflanzungen geplant. So sollen hinter der neuen Tribüne 15 Linden gepflanzt werden. Und zwischen den Linden und dem Zaun in Richten Gartensparte ist eine Streuobstwiese geplant. Im Bereich des Sportplatzes zur Durchwehnaer Straße kommt ein stabilerer Zaun. Davor und dahinter werden heimische standortgerechte Gehölze gepflanzt, die keine großen Wurzeln bilden und die Laufbahn nicht beschädigen“, so Reuter weiter.

Eine Sportanlage für die Stadt

Dass Bad Düben eine neue wettkampftaugliche Anlage braucht, die auch von allen Kindereinrichtungen und Schulen der Kurstadt genutzt werden kann, wird seit langem diskutiert – die Sanierung der bereits vorhandenen aber weitgehend ungenutzten Anlage an der Durchwehnaer Straße schien wegen der enormen Kosten zeitnah nicht umsetzbar.

Bereits konkrete Planungen wurden deshalb wieder aufgeschoben. Im Sommer gab es mit dem neu aufgelegten Förderprogramm Investitionspaket Sportstätten plötzlich eine Chance, die Bad Düben mit Erfolg ergriff: 1,4 Millionen Euro fließen aus dem insgesamt sechs Millionen Euro schweren Fonds für Sportplatz und Pumptrack in die Kurstadt.

