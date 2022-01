Bad Düben

Nach der Wende gingen in vielen Restaurants und Gaststätten die Lichter aus. Auch in und um Bad Düben war das so. Bis heute versuchten immer wieder neue Pächter, verschiedene Häuser erneut zum Leben zu erwecken. Für zwei von ihnen zeichnet sich jetzt neue Hoffnung ab.

Rotes Haus an der B 2

Das Rote Haus an der B 2 war viele Jahrzehnte eines der gefragtesten Ausflugslokale vor den Toren der Dübener Heide. Lange war das Haus geschlossen. Zuletzt erweckte es der Leipziger Gastronom Bodo Voigt im November 2016 zu neuem Leben. Er hatte ehrgeizige Pläne, setzte auf Ausflügler und Familienfeiern. Das funktionierte. Bis zu 100 Essen pro Tag gingen über den Tresen. Bei privaten Feiern stand besonders die alte Bar anno 1953 im Fokus. Im hinteren Teil des Lokals war dieser Bereich zu DDR-Zeiten, der so erhalten bleiben soll, fast nur gut betuchten Messegästen aus dem Westen zugänglich. Doch was gut begann, endete im Fiasko. Besitzer Dieter Braun aus Kassel zog die Notbremse und setzte Voigt vor die Tür. „Das war so nicht mehr tragbar. Über Details möchte ich mich nicht äußern“, so Braun.

Zur Galerie Was haben die leerstehenden Bad Dübener Lokale zu bieten? Hier gibt es ein paar Fotos.

Seit Januar 2020 kümmert sich Rentner Friedhard Stolle aus Glaucha um Pflege und Erhalt. „Ich bin dort jeden Tag, repariere hier und da etwas und pflege die Grünanlagen. Auch die automatische Kegelbahn ist wieder in Betrieb“, sagt der 71-Jährige. Besitzer Braun ist für neue Pächter offen und würde das Objekt auch verkaufen. Für das 24 000 Quadratmeter große Grundstück samt Gebäude ruft er 300 000 Euro auf. „Irgendwie muss es dort ja mal weitergehen“, hofft er.

Kohlhaasenkrug in Wellaune

Wellaunes Ortsvorsteherin Cornelia Beer ist glücklich: „Unser Kohlhaasenkrug ist erneut verkauft worden. Ich habe ein gutes Gefühl, dass jetzt nach so vielen Jahren wieder etwas Richtiges daraus wird.“ Und tatsächlich. Ein Dessauer Geschäftsmann mit griechischen Wurzeln hat das geschichtsträchtige Lokal erworben. Erfahrung hat der junge Mann in der Gastronomie bereits. Er betreibt mit einem Geschäftspartner in Dessau-Roßlau das Restaurant Teehäuschen. Aktuell müssen allerlei bürokratische Formalitäten abgearbeitet werden. „Ich kann jetzt dazu noch nicht viel sagen. Wir planen Schritt für Schritt und wollen bald mit dem Umbau beginnen. Im Kohlhaasenkrug soll später internationale und deutsche Küche etabliert werden“, so der Geschäftsmann.

An der Immobilie bröckelt seit vielen Jahren der Putz. Bis 2007 leitete Familie Görlich das Lokal. Danach gehörte das Haus Reiner Habermehl, der im amerikanischen Florida zu Hause ist und viele Jahre erfolglos versuchte, das Objekt zu verkaufen. Bewegung kam erst in den letzten zwei Jahren rein. Da wechselte das Objekt gleich mehrfach den Besitzer.

Von Steffen Brost