Bad Düben

Auch einige Wochen nach dem Auffinden des Bad Dübener Holz-Bibers gibt es keine Erkenntnisse, wie und warum die massive Holzskulptur vom Burggelände verschwinden konnte. Das ergab eine Nachfrage bei der Polizeidirektion Leipzig. „Nachdem der Holz-Biber seit April 2020 verschwunden war, wurde die Holzfigur am 31. Dezember gegen 10.30 Uhr während der Streifentätigkeit von Polizeibeamten in einem öffentlich zugänglichen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Dübener Straße in Laußig aufgefunden“, teilte Sprecherin Birgit Höhn mit.

Polizei hat keine Tatverdächtigen

Ein Tatverdächtiger oder mehrere Tatverdächtige konnten allerdings nicht ermittelt werden. „Leider sind in diesem Zusammenhang keine weiteren Erkenntnisse, wie Motivation und Fund weiteren Diebesgutes, bekannt geworden. Auch wurde im vergangenen Jahr keine Anzeige erstattet“, so Höhn.

Figur war weg, wieder da, dann wieder weg

An den Osterfeiertagen hatten Unbekannte die rund 300 Kilogramm schwere Figur auf die Muldewiesen nahe des Pegelhäuschens verschleppt. Der Bad Dübener Unternehmer Michael Noack bugsierte das gute Stück mit dem Radlader zurück.

Nachdem der Biber Ostern gefunden wurde, ist er mit einem Radlader zurück transportiert worden. Quelle: Stadtverwaltung Bad Düben

Kurze Zeit später war das Kunstwerk, das verschiedene Künstler im Jahr 2015 anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Moorbad schnitzten, erneut weg und blieb seitdem verschwunden. Bis zum Silvestertag. Mitarbeiter des Gartenbaubetriebes Noack schafften die Figur schließlich an ihren angestammten Platz zurück.

