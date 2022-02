Bad Düben

Wenn der Gerichtsvollzieher Möbel, Heimelektronik oder andere Dinge wegen Schulden des Besitzers pfändet, könnte es sein, dass diese Waren irgendwann bei Petra Ritter in Bad Düben landen. In der Schmiedeberger Straße 45 betreibt die 51-Jährige einen Gebraucht- und Konkurswarenhandel. „Ich bin in dieser Branche seit 20 Jahren tätig. 2004 habe ich eine Lagerhalle in der Torgauer Straße bezogen. Vor vier Jahren bin ich dann an den jetzigen Standort gewechselt. Meine Waren beziehe ich über Gerichtsvollzieher, aus Erbschaftsnachfolgen, aus Beschlagnahmungen und Zwangsräumungen in der Region Delitzsch, Eilenburg, Torgau, Wittenberg und Bad Düben“, erzählt Ritter.

1000 Quadratmeter Konkurshandel in Bad Düben

Doch wie funktioniert so etwas? Bei einer Grundstücks- oder Wohnungsräumung werden die Wohnungseinrichtung und die sonstige „Habe“ des Schuldners vom Gerichtsvollzieher weggeschafft und dem Schuldner zur Verfügung gestellt. Hat der Schuldner keine Möglichkeit zur Unterbringung, nimmt der Gerichtsvollzieher diese Gegenstände für längstens zwei Monate zur Verwahrung in die Pfandkammer. Kann der Schuldner nach diesen zwei Monaten die angefallenen Verwahrungskosten nicht zahlen oder holt er seine Sachen nicht ab, versteigert der Gerichtsvollzieher die Sachen und hinterlegt den Versteigerungserlös. Auf über 1000 Quadratmetern Fläche sowie zwei weiteren Außenlagern hat Petra Ritter alles, was man zur Vollausstattung einer Wohnung braucht. „Bei mir gibt es von der Tasse bis zum Schlafzimmer, vom Weinglas bis zur Küche und von der Waschmaschine über Spielzeug bis hin zu Heimelektronik alles“, so Ritter weiter.

In zwei großen Hallen in der Schmiedeberger Straße 45 kann man sich eine komplette Wohnungseinrichtung zusammenstellen. Quelle: Steffen Brost

So manches Schätzchen ist dabei

Und gelegentlich sind da so manche Schätzchen dabei. „Ich habe schon eine schicke Marmorlampe gefunden oder bekam vor einiger Zeit auch einmal sämtliche Bekleidung aus einer Boutique. Das waren alles hochwertige Klamotten aus einer Zwangsräumung“, berichtet Ritter. Zu ihren Kunden zählen nicht nur Bedürftige, die Möbel und andere Einrichtungsgegenständen für einen schmalen Taler suchen. Ihre Kundschaft kommt aus allen Bevölkerungsschichten. „Wenn ich einen Posten annehme, dann muss ich alles kaufen. Einzelne Filetstücke herauszusuchen, geht nicht. Deshalb sind auch viele Tassen und Gläser dabei, obwohl ich die schon etliche Male habe. Doch Sammeltassen und das geliebte Goldrandgeschirr von Oma kommen langsam wieder in Mode. Auch alles, was aus den 1970er-Jahren der DDR stammt, ist wieder stark nachgefragt“, weiß die Expertin.

Seit ein paar Jahren befindet sich der Gebraucht- und Konkurshandel Ritter in zwei großen Hallen in der Schmiedeberger Straße 45 in Bad Düben. Quelle: Steffen Brost

Hochwertige Möbel haben es Petra Ritter besonders angetan

Gemeinsam mit drei weiteren Kollegen kümmert sich die 51-Jährige um ihre Ware, nimmt Bestellungen an, berät und liefert auch aus. In ihrem Job hat Petra Ritter schon viel erlebt. So erinnert sie sich an eine Aktion, wo die Wohnung eines ehemaligen Strafgefangenen durch einen Gerichtsvollzieher geräumt wurde. „Der Mann hatte sich kurz zuvor jede Menge neue originalverpackte Ware bestellt und in seine Wohnungs liefern lassen. Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, wurde er postwendend wegen anderer Delikte wieder eingesperrt. Schließlich landete der gesamte Fundus an neuen Möbeln und Elektronik bei mir“, erinnert sich die Geschäftsfrau. Besonders haben es Petra Ritter ältere hochwertige Möbel angetan. Deswegen ist sie auch oft bei Auktionen anzutreffen, wenn sie auf bestimmte Dinge bietet. „Ich mache meinen Job mit ganz viel Leidenschaft und Herzblut und bin bis heute immer neugierig auf Neues geblieben“, so Ritter.

Von Steffen Brost