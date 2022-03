Bad Düben: Wie geht es mit dem Lutherhaus weiter?

Bad Düben

Im September lehnte Bad Dübens Stadtrat die Übernahme des kommunalen Eigenanteils für die Sanierung des Lutherhauses überraschend ab. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) sprach daraufhin von einem notwendigen Annäherungsprozess mit den Beteiligten. Der hat gedauert – aber nun zu einem Ergebnis geführt. Der Stadtrat hat mit zweimal Nein und vier Enthaltungen zugestimmt. Düben wird beim 1,1 Millionen Euro teuren Projekt maximal rund 110 000 Euro übernehmen.

So sieht das künftige Lutherhaus samt Anbau nach dem Entwurf der Seilerforstmann-Architekten aus. Quelle: Büro: Seiler Forstmann-Architekten

Begegnungsstätte soll am Lutherhaus einen Platz finden

Der private Investor und Bauherr, die evangelische Kirchgemeinde St. Nikolai, will das als Lutherhaus bekannte Gebäude in der Gartenstraße 14 sanieren und im Pfarrgarten einen Anbau errichten. Neben dem Gemeindezentrum ist ein Anbau für die offene städtische Begegnungsstätte, in dem AWO und Diakonie tätig sind, geplant. Zum Hintergrund: Perspektivisch soll das dafür genutzte Gebäude der Märchenland-Kita abgerissen und die Fläche auch für Miet- und Eigentumswohnungsbau zur Verfügung stehen. „Wir brauchen die Begegnungsstätte, sehen gerade jetzt angesichts der Flüchtlingssituation – und das war im Februar bei den Beratungen noch gar nicht so absehbar – , wie wichtig diese für die Betreuung der Menschen ist“, so Münster. Entsprechend sei das Konzept ausgerichtet.

Kostensteigerung war ein Grund für Ablehnung im September

Die von 780 000 Euro auf 1,1 Millionen Euro gestiegenen Kosten waren einen Grund für die Ablehnung im Herbst. Höher wurde damit ebenso der Eigenanteil der Stadt – statt 56 000 Euro waren es nun 110 000 Euro und die Sorge wuchs, dass auch dieser Betrag nicht ausreichen werde. „Vielleicht ist die Ehrenrunde, die jetzt gedreht wurde, gar nicht so schlecht, weil sich alle Beteiligten bei der großen Runde im Hort in die Augen geschaut haben und alle Bedenken auf den Tisch gebracht haben“, sagte Michael Seidel (SPD). Mit der Entscheidung zum Märchenland habe man als Stadt die Pflicht, der Sozialarbeit eine „passende Heimat zu geben.“

CDU: Lutherhaus-Pläne sind für alle eine Win-win-Situation

Auch Jens Findeisen (CDU) hob den positiven Aspekt der Abstimmungsrunde hervor: „Da konnten ein paar Missverständnisse ausgeräumt werden und insbesondere AWO und Diakonie ausführen, dass der Bedarf vorhanden ist.“ Zudem habe Pfarrer Matthias Taatz deutlich gemacht, dass sich die Kirche auf das Lutherhaus hätte beschränken können. So wie jetzt sei dies angesichts der aktuellen Lage für alle eine Win-win-Situation. Findeisen sieht die Stadt in der Pflicht, nachdem diese der Gemeinde frühzeitig positive Signale zu den offerierten Plänen gesendet hatte.

Zudem habe die Evangelische Kirche Deutschlands in Form der Schulstiftung in Bad Düben „viele Hunderttausend Euro investiert, damit unsere Kinder in das Schulzentrum gehen können. Wenn nun die örtliche Gemeinde ein Anliegen hat, und dass nicht nur für sich allein, und wir lehnen das ab, das passt nicht, auch emotional nicht.“ Angesichts der wachsenden Anzahl ukrainischer Flüchtlinge hob Andreas Flad (Die Linke) eine ökumenische Ausrichtung des Hauses hervor, um weiteren Glaubensrichtungen eine Heimat zu bieten. „Dies ist auch unser Anliegen“, so Kantor Norbert Britze.

Von Kathrin Kabelitz