Bad Düben: Wie lange dauert Sperrung am Markt noch?

Mitte nächster Woche soll die Altstädter Straße in Bad Düben wieder für den Autoverkehr frei gegeben werden. Das kündigte Thomas Bauer, technischer Leiter des Zweckverbandes Abwassergruppe Dübener Heide, jetzt an. Die Reparaturen sind weitgehend abgeschlossen. In den kommenden Tagen erfolgt nogch der Einbau der Asphaltdeckschicht an den betroffenen Reparaturstellen. Die Vorbereitungen dafür sind bereits im Gang, am Freitag soll der Einbau der Tragschicht erfolgen. „Spielt das Wetter einigermaßen mit, dann kommt Anfang der Woche die Asphaltdeckschicht drauf. Wir rechnen mit der Freigabe am Mittwochnachmittag, spätestens Donnerstag früh“, so Bauer.

Weitere Baustelle unweit des Rathauses

Die Baustelle in Bad Dübens Altstadt hat für einige Aufregung im Rathaus gesorgt, denn ursprünglich sollte lediglich eine dringend notwendig gewordene Reparatur eines drei Meter im Erdreich liegenden Trinkwasserschiebers an der Kreuzung Markt / B 183 erfolgen. Im Zuge dessen gab es eine weitere Baustelle nahe des Rathauses.

Großer Hohlraum festgestellt

Dort wurde durch das Straßenverkehrsamt immer wieder eine leichte Absenkung der Straßenoberfläche beobachtet, so dass dieser Punkt vorsichtshalber gleich mit kontrolliert wurde. Und das war gut so. Denn unterhalb des Gullydeckels wurde ein großer Hohlraum festgestellt, der früher oder später eingebrochen wäre und im schlimmsten Fall einen Unfall nach sich gezogen hätte.

Auch diese Schachtabdeckung wurde instandgesetzt und der Hohlraum fachmännisch verfüllt. „Wir werden auch in den kommenden Wochen weitere Schachtabdeckungen in Bad Düben kontrollieren und gegebenenfalls instandsetzen“, kündigte Bauer an.

