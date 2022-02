Bad Düben: Wie steht es um die Pension Landhaus Hammermühle?

Bad Düben

Es war ein Traum, in den die Pandemie hereinplatzte, der aber trotz deren Widrigkeiten weiter ging: Seit Juni 2020 betreibt Linda Richter unterstützt von ihrem Mann Tilo die Pension „Landhaus Hammermühle“ im gleichnamigen Bad Dübener Ortsteil. „Der Verpächter wollte es eigentlich ursprünglich verkaufen“, sagt die 33-Jährige, gab dem jungen sympathischen Paar Am Mühlläufer aber eine Chance, diese weiterzuführen.

Minimalismus als Lebensrezept

Für beide war das eine Rückkehr nach zehn Jahren in Naundorf und Zschepplin, in denen sie zueinander fanden. Die gelernte Einzelhandelskauffrau hatte bis zuletzt bei der Post gearbeitet, da liefen 2019 die Verhandlungen bereits, die Geburt des dritten Kindes stand bevor, zudem wollten beide einen minimalistischeren Lebensstil. Also wurde die alte Fabrikantenvilla, in der die Familie bis dahin gelebt hatte, für den Traum vom Neustart kurz bevor die Jüngste zur Familie dazu stieß, verkauft.

„Wir wollten nicht mehr dieses ‚So viel’“, sagt Linda Richter über diese Zeit des Umbruchs. Diese Rückbesinnung auf das Wesentliche half letztlich auch, die Pension in der schwierigen Corona-Zeit zu halten: Freunde, Eltern, Bekannte, die mit anpacken, waren eine Stütze. Nicht nur beim Renovieren: In der Pension ist alles neu gemalert, die Fußböden sind ersetzt, die Zimmer erstrahlen im neuen Glanz. „Wir haben alles selber gemacht“, sagt die junge Unternehmerin, zum Teil kämpften sie beim Umzug gegen die Umstände: „Wir hatten nicht mal ein Auto mit Anhängerkupplung.“

Pension startet 2020 unter Corona

Der Jakobsweg und das Natursportbad vor der Tür, die Auftragsbücher voll – „und dann kam Corona“, erinnert sie sich an den Start. Illusionen hatten sie allerdings nicht, dass es „richtig krachen werde“, hatten beide sich von Anfang an gesagt, als die Einschränkungen durch das Virus losgingen. Habe sie da einmal ans Aufhören gedacht? „Wenn ich was sage, dann mache ich das auch“, sagt Linda Richter, auch wenn sie manchmal Bedenken wegen ihrer Familie gehabt habe.

„Dass das so lange geht, damit hat natürlich auch keiner gerechnet, aber wir sind einfach mutig gewesen. Es ist ein Wunder, dass wir es bis jetzt geschafft haben, aber mein Mann und ich und unsere drei Kinder sind sehr minimalistisch eingestellt.“ Der Pächter hielt zu den beiden, auch die Stadt unterstütze die einzige Pension, die sie habe, betont ihr Mann Tilo Richter, der sie bei rechtlichen Fragen unterstützt und ihr bei den Kindern von zweieinhalb bis 15 den Rücken frei hält. „Ich bin da echt stolz drauf, wir haben hier auch wirklich das schönste Fleckchen für uns“, sagt seine Frau.

Das Foto von März 2021: Linda und Tilo Richter, hier mit ihren Töchtern Sunny, Lucy und Maxi, betreiben im Ortsteil Hammermühle in Bad Düben seit 2020 die Pension „Landhaus Hammermühle“. Quelle: Wolfgang Sens

Leben mit der „Glaskugel“

Trotz der attraktiven Lage, die letzten Monate erlebten beide eher nach dem „Glaskugelprinzip“: Wann kann geöffnet werden? Für wen? Gibt es Hilfen? Wenn nicht? Als die LVZ die junge Familie nach ihrem Start dann im März 2021 das erste Mal besuchte, sollten eben die ausbleiben, weil das Unternehmen noch zu jung sei. Das habe sich zwar 14 Tage nach dem Artikel geändert, beschreibt Tilo Richter, als wir ihn nun erneut treffen, aber so richtig ins Hilfsraster wollten die Jungunternehmer mit ihrer Pension immer noch nicht fallen.

Das Problem: Für die Coronahilfen brauchte es einen Vergleichswert, der aus dem Jahr 2019 genommen wurde. Weil das „Landhaus Hammermühle“ aber erst am 21. Juli 2020 eröffnete, gab es den nicht. Statt ein Jahr unter Vollauslastung zugrunde zu legen, wurden bei den Hilfsgeldern daher immer nur Vergleiche zu den Jahren gezogen, in denen Schließungen und Einschränkungen coronabedingt schon auf der Tagesordnung standen. Unterm Strich: „Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel“, beschreibt er. „Ich bin da wirklich froh, dass wir mit unserem Verpächter reden können – man hat ja die laufenden Kosten wie Strom“, sagt Linda Richter. „Wenn wir so könnten, wie wir wollten, wäre es was ganz anderes.“ Sie sei froh, dass in der Zeit, in der sie öffnen konnten, auch den Zuspruch der Gäste nicht fehlte.

Hoffen auf Lockerungen

„Das Problem ist zur Zeit, dass die ganze Coronageschichte wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist“, sagt Tilo Richter. Die Lockerungen zuvor haben sie im „Landhaus Hammermühle“ als ein „Anfüttern“ erlebt, die kurzfristige Verschärfungen über Nacht wieder weggenommen haben. „Wir hätten ja eigentlich unsere Bücher komplett voll gehabt, auch über den ganzen Winter“, beschreibt auch Linda Richter. „Viele, die hierherkommen, möchten nicht in irgendwelche Hotels, sondern möchten in irgendetwas Ruhiges“, ergänzt ihr Mann. So haben die beiden ein stetes Steigen und Sinken der Auslastung erlebt, je nach Verordnung, zum Teil im Wochentakt, kritisiert er. „Das verunsichert natürlich jeden, der etwas buchen möchte. Und damit ist keine wirtschaftliche Stabilität mehr da.“

Kunden, die theoretisch gebucht haben, könnten sie aber auch nicht verprellen, wenn diese kurzfristig absagen müssen, indem sie das Geld verlangten. Aber als Unternehmer müsse man von irgendetwas leben. „Die Realität ist, dass jeder, der ein Geschäft hat, irgendwo ums Überleben kämpft“, beschreibt er. Eine Realität, an der Behörden und erst nachträglich beantragbare Hilfen und der „Dienst nach Vorschrift“, sagt er, vorbei gingen. Er beschreibt den alltäglichen Spagat – mit der Hoffnung, dass die neuen Lockerungen nun greifen und kann der Pandemie zumindest eines abgewinnen: An mancher Ecke habe er im Haus so ungestört mehr Hand anlegen können, als es unter normalen Umständen möglich gewesen wäre. „Der Druck war ja raus.“

Von Manuel Niemann