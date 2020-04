Bad Düben: Wie weiter mit dem Funkmast?

Die Corona-Krise hat die Diskussion um den umstrittenen Funkmast-Standort im Bad Dübener Ortsteil Hammermühle etwas in den Hintergrund rücken lassen. Doch die Debatte geht weiter. In dieser Woche soll es bei einer Telefonkonferenz erneut um das Thema gehen.

Null Bock auf einen Sendemast im Bad Dübener Stadtteil Hammermühle: Mit diesem Plakat an der Litfaßsäule an der Ecke Lange Straße/Paul-Kaiser-Straße protestiert die Bürgerinitiative gegen einen geplanten Funkturm in der Waldstraße. Quelle: Nico Fliegner