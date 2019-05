Bad Düben, Wildenhain und Eilenburg laden am Museumstag ein

Bad Düben Pegelhaus und Museen - Bad Düben, Wildenhain und Eilenburg laden am Museumstag ein Am Sonntag ist Internationaler Museumstag. Auch in der Eilenburger und Bad Dübener Region laden einige Einrichtungen ein.

Seit 2007 strahlt Besuchern des Eilenburger Stadtmuseums das "VEB Eilenburger Celluloid Werk" in gläsernen Leuchtbuchstaben an der Wand entgegen. Am Sonntag lädt das Museum anlässlich des Internationalen Museumstages zur Sonntagsschule ein. Quelle: Wolfgang Sens