Bad Düben

Hochsommer in Nordsachsen. 33 Grad Luft- und 22 Grad Wassertemperatur luden am Wochenende wieder tausende kleine und große Badegäste ins 2019 eröffnete Natursportbad im Bad Dübener Ortsteil Hammermühle ein. Doch mit dem Ansturm kommen die Probleme und zwar in Form von zahlreichen Autos. Die Kennzeichen verraten, woher die Besucher überall kommen: Wittenberg, Torgau, Delitzsch, Leipzig, sogar Berlin, Chemnitz und aus Dresden.

Die Fahrzeuge stehen am Wegesrand der Wanderwege in Richtung Alaunwerk und Schwemsal. Die verärgerten Landwirte haben einen tiefen Grab am Wegesrand gezogen, damit die Autos zumindest nicht mehr auf den Feldern stehen können. Quelle: Steffen Brost

Anzeige

Einige parken einfach am Feldrand

Die offiziellen Stellflächen nahe des Eingangs vom Bad sind schnell vergeben. Doch weit über 50 weitere Fahrzeuge parken nicht selten entlang der Felder und Wanderwege in Richtung Alaunwerk oder dem Lutherweg in Richtung Schwemsal. Einige Kraftfahrer haben in den vergangenen Wochen ihre Fahrzeuge auch kurzerhand am Feldrand abgestellt – sehr zum Ärger der Landwirte. Die griffen am Wochenende zu scharfen Maßnahmen und zogen am Wegesrand einen tiefen Graben, damit zumindest dort keine Autos mehr stehen können.

Weitere LVZ+ Artikel

Überall am Natursportbad stellen die Besucher ihre Fahrzeuge ab. Quelle: Steffen Brost

Bürgermeisterin verweist auf Bus und Rad

Doch das Problem ist damit nicht vom Tisch. Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) kennt das leidige Thema. „Zur Zeit fehlen uns die finanziellen Mittel und Flächen, wo neue Parkmöglichkeiten entstehen könnten. Ich bitte, dass die Besucher vermehrt auf öffentliche Verkehrsmittel wie den Bus der Bad Dübener Stadtlinie oder auch auf Fahrräder zurückgreifen“, erklärt Münster.

Von Steffen Brost