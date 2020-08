Bad Düben

Vergehen noch Jahre, bis das Dauerproblem Kreuzung Schmiedeberger Straße / Ecke Postweg in Bad Düben gelöst ist? Der notwendige Umbau des Knotenpunktes ist mittlerweile zum Zankapfel zwischen Stadt und Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) geworden. Bad Düben will einen Kreisel, das Landesamt favorisiert eine Ampellösung, hat im Juli bei der zuständigen Verkehrsbehörde im Landratsamt eine verkehrsrechtliche Anordnung beantragt. Die soll bis Ende September umgesetzt werden. Ob es dazu kommt, ist fraglich. Die Stadt ist in Widerspruch gegangen, hat ein Anwaltsbüro beauftragt, erwägt rechtliche Schritte.

Kreuzung gilt als Unfallhäufungsstelle

Einig sind sich Stadt und Amt als Baulastträger für die kommunale beziehungsweise Staatsstraße in einem: Der viel befahrene und schlecht einsehbare Bereich gilt als Unfallhäufungsstelle, muss entschärft werden. Es kracht immer wieder, missachtete Vorfahrtsregeln sind eine Ursache. „Zwischen 2017-19 ereigneten sich hier 10 Unfälle mit 9 verletzten Personen“, so Lasuv-Sprecherin Isabel Pfeiffer. Weitere könnten nicht hingenommen werden, „dies muss allen Beteiligten klar sein, die Verantwortung tragen.“ Weil sich die Unfallzahlen verstetigen, hat die Unfallkommission mit Vertretern von Verkehrsbehörde, Polizei und Straßenbaulastträger bauliche Maßnahmen beschlossen, die vom Lasuv angeschoben wurden.

Landesbehörde favorisiert Ampel-Lösung

Kreisel oder Ampel? Daran scheiden sich nun die Geister. Das Landesamt favorisiert die Lichtsignal-Anlage. Gegen den Kreisverkehr, so Isabel Pfeiffer, spreche rein fachlich nichts. „Der könnte hier den Verkehr ebenso gut bewältigen. Den Vorzug haben wir aber der Ampel gegeben, weil diese Lösung schnell und ohne schwere Eingriffe in das Eigentum Privater umsetzbar ist.“ Weil ein Kreisverkehr Platz brauche, wären die aber unabdingbar. Ein langwieriges Planfeststellungsverfahren wäre notwendig und womöglich wenig aussichtsreich. „Dies wäre nur denkbar gewesen, wenn alle betroffenen Eigentümer mit einer Bauerlaubnis zustimmen, sodass damit dann das Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden könnte.“ Mehrere Fristen seien verstrichen, zuletzt Ende April. Daraufhin habe die Behörde die verkehrsrechtliche Anordnung für eine Ampel beantragt.

Stadt Bad Düben will keine Ampel

Vom von Beginn an vehementen Nein ist die Stadt Bad Düben bisher nicht abgerückt. Stadtrat und Verwaltung sind sich einig: Ein flüssiger Zu- und Abfluss des Verkehrs an der Kreuzung ist nicht möglich, befürchtet werden Rückstaus bis in die Innenstadt, „die wir von Umleitungen bereits kennen“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Dies habe man bei einem Termin im Herbst mit dem Lasuv deutlich gemacht. Dabei sei die Variante besprochen worden, versuchsweise eine Ampel zu stellen: „Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm.“ Der Stadtrat habe daran eine Bedingung geknüpft – zeitweise, nicht dauerhaft. Nun muss er aber zur Kenntnis nehmen, dass nur letzteres zur Debatte stehe. Eine provisorische Anlage scheide aus, „weil es keine Rechtfertigung gibt, die Ampel irgendwann wieder abzubauen, wenn danach keine andere Maßnahme für bessere Verkehrssicherheit sorgt“, so das Lasuv.

Gespräche mit Grundstückseigentümern nicht alle erfolgreich

Dass die Bemühungen um Einigung mit den betroffenen Grundstückseigentümern keinen Durchbruch brachten, räumt Münster ein. „Wir waren teilweise erfolgreich, teilweise nicht.“ Ein Grund, deshalb den Kreisel zu streichen, sei dies aber nicht. Um Grundstücksfragen zu klären, habe die Behörde Verfahren dieser Art in Bad Düben schon durchgeführt, „so in der Neuhofstraße.“ Offenbar scheue das Lasuv ein Planfeststellungsverfahren, „das ist für uns nicht nachvollziehbar. Der einfachste Weg ist nicht immer der beste.“

Sicherheit vor Schönheit

Die Behörde hält an der Ampel fest, diese könne den Verkehr leistungsfähig bewältigen. „Daher ergab sich am Ende der Vorplanung diese Variante als vorzugswürdige Lösung, zumal der zeitliche Rahmen zur Realisierung deutlich kürzer ist und sich eine für Fußgänger sehr sichere Lösung ergibt“, so Pfeiffer. Es sei nachvollziehbar, dass die Stadt den städtebaulich gefälligeren Kreisverkehr präferiere, „allerdings ist der Wunsch angesichts der offenbar nicht einvernehmlich klärbaren Grundstücksfragen nicht realistisch. Salopp gesagt: Hier muss Sicherheit vor Schönheit gehen.“

Stadt muss Teil der Kosten für Ampel übernehmen

Weil nach Straßenrecht beide Straßenbaulastträger die Ampelanlage finanzieren müssen, sei nun die Stadt um Erklärung der Kostenübernahme gebeten worden. „Wir hoffen, dass die Zustimmung uns zeitnah zugeht. Sofern dies nicht erfolgt, müsste die Regelung im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens geklärt werden. Das würde weitere Jahre Gefahren für die Verkehrsteilnehmer bedeuten, das wollen wir unbedingt vermeiden.“

Um das Wohl der Verkehrsteilnehmer geht es auch der Stadt Bad Düben. Unverständnis herrscht, weil der andiskutierte Kompromiss nicht bis zum Ende gegangen wurde. Nun könnte das Ganze ein Fall fürs Gericht werden.

Von Kathrin Kabelitz