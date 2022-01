Bad Düben

Das letzte Mal rollte die Heidebahn im Juni 2019 auf ihrer Strecke zwischen Pratau und Leipzig, es herrschte Vorfreude auf die Advents-Fahrten. Dann der Schock für alle Bahn-Fans: Das Verkehrsministerium Sachsen-Anhalt sperrte die Strecke zwischen Pratau über Pretzsch bis nach Bad Düben wegen technischer Mängel, die erst von der Deutschen Regionaleisenbahn behoben werden mussten. Seit fast zweieinhalb Jahren stehen die Signale nun auf Rot. Erst jetzt gibt es neue Hoffnung für die Betreiber des Fördervereins Berlin-Anhaltinische Eisenbahn.

Diese Mängel müssen behoben werden

Dabei sah es nach erfolgten Arbeiten zwischenzeitlich schon mal gut aus. Im Juli 2021 fanden erstmals wieder Testfahrten auf der beliebten Strecke statt. Jedoch folgte die Ernüchterung: Die Sonderfahrten können aufgrund der baulichen Mängel weiter nicht stattfinden. „Der Bewuchs der Strecke und einzelner Bahnhöfe ist zu stark“, beschreibt Michael Jungfer vom Förderverein Berlin-Anhaltische Eisenbahn, „das ist ein Sicherheitsrisiko, da der Lokführer nicht gut vorausschauen kann, oder Personen am Bahnsteig nicht rechtzeitig sichtbar sind“. Außerdem sind einige Schrankenanlagen nicht in Betrieb. „Das könnte man auch anders absichern, jedoch braucht dies mehr Personal, oder verlangsamt die Fahrt erheblich“, erklärt der ehrenamtlich Engagierte, dessen Verein die Fahrten seit vielen Jahren organisiert.

Auf der sächsischen Seite gibt es weniger Mängel

Betroffen ist hier vor allem der Abschnitt zwischen Pratau und der Landesgrenze. „Auf der sächsischen Seite gibt es weniger Mängel auf der Strecke. Von Bad Düben könnte man bis Eilenburg durchfahren“, fasst Michael Jungfer den Zustand der Route zusammen. Zudem müssen kleinere Ausbesserungen an zwei Brücken durchgeführt werden, dazu zählen unter anderem Malerarbeiten. Eine der Brücken ist eine Steinbrücke in Bad Düben, sie ist in der Nähe vom Bahnhof und führt über den Schwarzbach.

„Es ist kein finanzielles Problem und die nötigen Unterlagen sind auch schon beim Ministerium in Magdeburg eingereicht, es ist für uns auch ärgerlich, dass es aktuell so lang dauert“, beschreibt er.

Herausforderungen bringen jedoch zusätzlich die Corona-Auflagen mit sich. „Man muss durchrechnen und kalkulieren, ob sich die Fahrten unter den Auflagen lohnen“, erklärt Michael Jungfer, „es wäre schade, wenn wir dann nur warme Luft durch die Gegend fahren.“ Entscheidend ist dabei auch, wie viele Personen an den Fahrten teilnehmen würden. „Außerdem müssen wir auf die aktuellen Bestimmungen eingehen. Gerade würde dies eine FFP2-Maskenpflicht sowie die Kontrolle der Nachweise bedeuten“, schildert der Lokführer, der 30 Jahre Berufserfahrung hat.

Das kostet der Betrieb der Strecke

„Uns ist wichtig, für jeden Geldbeutel etwas anbieten zu können“, betont Michael Jungfer. Dennoch muss er die Kosten, welche für den Betrieb nötig sind, immer im Blick haben. Ausgaben entstehen demnach für jeden Kilometer, bei jeder wiederholten Nutzung. Je nach Beschaffenheit fallen hier sechs bis zwölf Euro pro Kilometer an. Bei den Kosten, um Bahnhöfe anzufahren, ist die Preisspanne deutlich größer. „Für einen Acker-Wald- und Wiesenbahnhof sind die Ausgaben gering. Drei Euro werden hier für einen Halt fällig. Für den Leipziger Hauptbahnhof zahlen wir 50 Euro“, dies sind nur die fixen Posten, welche Michael Jungfer in die Kalkulation aufnimmt. Die Kosten entstehen für die Unterhaltung an den Bahnhöfen. Gegebenenfalls muss die Beleuchtung angeschaltet werden und ein Aushang erfolgen.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dazu kommen noch Ausgaben für das Personal, die Technik und natürlich die Brennstoffe. „Die Ausgaben für eine Fahrt kann man also nicht pauschal nennen, da spielt viel zusammen.“ Jungfer hat in den letzten Jahren einiges an Erfahrung gesammelt, um die einzelnen Posten zu überblicken.

Wird die Heide Bahn ein Teil des regulären ÖPNV?

Einen kleinen optimistischen Ausblick gibt Michael Jungfer dennoch. Mit Abschluss der Sanierungsarbeiten ist bis zum Anfang des zweiten Quartals zu rechnen. Außerdem werden aktuell Konzepte entwickelt, welche eine Einbindung der Heide-Bahn in den regulären ÖPNV beinhalten. „Dabei sind wir noch ganz am Anfang, aber eine stündliche Taktung zwischen 4 und 23 Uhr wäre für uns vorstellbar“, erläutert er, „dafür muss aber die Infrastruktur ein einheitliches Niveau haben.“

Von Juliane Staretzek