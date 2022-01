Bad Düben

Aktuell weiß die Stadtverwaltung nicht, wie es mit dem Brandhaus in der Bad Dübener Ritterstraße weitergeht. Wie Bauamtsleiter Thomas Brandt auf Anfrage mitteilte, sei der Kontakt zwischen Rathaus und Besitzer abgebrochen.

Bernd E. wohnt freiwillig im Wohnwagen

Die Stadt hatte ihm nach einem Brand am Abend des 5. Mai übergangsweise erlaubt, in einem Wohnwagen im Gewerbegebiet Süd-Ost zu wohnen. Ende Juni musste Bernd E. das Areal aber verlassen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. „Wir wissen nicht, wo er ist. Auch seine Familie kann zu seinem jetzigen Aufenthaltsort nichts sagen. Der letzte Standort, an dem er und sein Wohnwagen gesehen wurden, war das Gewerbegebiet Süd-Ost. Dort ist er aber nicht mehr. Wir versuchen, Augen und Ohren offen zu halten, um die Geschichte irgendwie zu Ende zu bringen“, so Brand.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Brandruine ist mit Bauzäunen gesichert

Doch wie soll es nun weitergehen? Der Bad Dübener Stadtrat hatte im Juni einen sogenannten Vorratsbeschluss gefasst, wonach die Stadt das Gebäude samt Grundstück übernehmen dürfe, aber sich weiter um einen Käufer bemühen wolle. Aktuell ist die Brandruine gesichert und mit Bauzäunen umstellt. Aus Sicht des Bauordnungsamtes im Landratsamt herrscht zur Zeit keine Einsturzgefahr. Das Haus sei sicher. „Grundsätzlich geht es darum, den städtebaulichen Missstand zu beseitigen und die Verkehrssicherungspflicht abzusichern. Voraussetzung ist aber, dass wir uns mit dem Eigentümer einigen können“, erklärte Thomas Brandt.

Sollte der Besitzer nicht wieder auftauchen, gäbe es auch eine Lösung. Diese würde aber einen sehr langen Verfahrensweg mit sich bringen.

Anfang Mai musste die Feuerwehr zu dem Brand ausrücken. Quelle: Steffen Brost

Kerze löste den Brand aus

Am Abend des 5. Mai hatte es im Reihenhaus in der Ritterstraße gebrannt. Offenbar hatte sich der 59-jährige Bewohner schlafen gelegt und vergessen, zuvor die Kerze auszumachen. Herumliegender Unrat hatte sich daraufhin entzündet. Über drei Stunden waren die Feuerleute mit dem Ablöschen der Flammen beschäftigt.

Von Steffen Brost