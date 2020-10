Auch junge Muttis müssen sich sportlich fit halten – und das geht sogar mit Kinderwagen. Und so heißt ein neues Angebot in Bad Düben dann auch schlicht „Workout mit dem Kinderwagen“. Dabei haben nicht nur die Muttis, sondern ebenfalls die Babys ihren Spaß. Genauso wie beim Babyschwimmen in der Eilenburger Schwimmhalle.