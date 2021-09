Bad Düben

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend in Bad Düben zu zwei brennenden Fahrzeugen ausrücken. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sind in der Zeit zwischen 20.54 Uhr und 21.30 Uhr ein BMW und ein VW in der sächsischen Stadt in Flammen aufgegangen. Wieso die Fahrzeuge Feuer fingen, ist bislang nicht klar. Die Polizei geht jedoch von Brandstiftung aus. Zeugen hatten einen 39-Jährigen in der Nähe der Autos beobachtet. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen. Weitere Ermittlungen sind aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Von RND