Bad Düben: Zwei Frauen leiten nun die Oberschule

Das mit dem Hut nehmen hat Matthias Schuster im Sommer nicht ganz wörtlich genommen. Der langjährige Leiter der Oberschule Bad Düben hat sich nach 30 Jahren zwar ins Sabbatjahr plus anschließenden Ruhestand verabschiedet – die passende Kopfbedeckung aber, als Symbol für Verantwortung an der Schul-Spitze, an seine bisherige Stellvertreterin Ute Kirchhof (52) und die nun neue Vize, Stefanie Matz (35), übergeben.

Die Neuen sind so neu nicht

Seit dem neuen Schuljahr haben die zwei Damen im wahrsten Sinne des Wortes den Hut auf. In einer Zeit, in der coronabedingt der Schulbetrieb alles andere als normal läuft. Positiv mag sich da auswirken, dass die Neuen so neu nicht sind, schon seit vielen Jahren zum Team gehören. 1990 kam Ute Kirchhof, die in Authausen aufgewachsen ist und mit ihrer Familie in Durchwehna lebt, an die Schule. Dass sie überhaupt Lehrerin geworden ist, sei eher einem Zufall zu verdanken. „Ich wollte raus aus der Schule, was an der frischen Luft machen.“ Dann legte ihr eine Lehrerin nahe, dass es „noch mehr gäbe, zum Beispiel Lehrer ... “ Als sich die Chance bietet, einen Vorkurs und dann ein Studium zu absolvieren, nutzt sie diese, arbeitet seitdem als Lehrerin für Musik, Deutsch und Religion. Acht Jahre lang bildet sie zudem an der Lehrerausbildungsstätte Leipzig Religionslehrer aus.

Herausforderungen sind größer geworden

2017 fragt sie die damalige Konrektorin Ortrud Pfalz, ob sie sich vorstellen könne, ihre Nachfolgerin zu werden. Ab 2018 stand sie Matthias Schuster als Vize zur Seite, konnte sich gut einarbeiten. Dass die Nachfolgerin aus dem eigenen Haus kommt, ist nicht an vielen Schulen so. Ute Kirchhof empfindet es als Vorteil: „Ich bin eine von denen, die am längsten hier sind, kenne Abläufe, Kollegen, Kooperationspartner. “ Ihre Familie stehe hinter ihr: „Klar, mach das, du kannst das“, sagte ihr Mann, als es um die Entscheidung ging, auf den Chef-Sessel zu wechseln. Natürlich sei dennoch vieles neu, sagt die dreifache Mutter (29, 27, 17) und bereits zweifache Oma.

Manches vermisst sie schon: „Ich war gern Klassenlehrerin, hab jetzt weniger Unterrichtsstunden, das fehlt mir schon.“ Weniger geworden sind die Herausforderungen nicht, die Pandemie bringt ständig neue mit sich, beispielsweise, was den digitalen Unterricht betrifft. Da müsse auch das Privatleben zurückstecken, ist die Zeit für Hobbys wie Gärtnern oder Einkochen und die Mitarbeit im Gemeindekirchenrat oder der Kreissynode rar geworden.

Stefanie Matz ist seit 2013 an der Schule

Stefanie Matz kam 2013 als Lehrerin für Geografie und Sport. Selbstverständlich war das Ja nicht, als sie gefragt wurde, ob sie kommissarisch den Vize-Posten übernehmen wolle, reizvoll schon. Bisher läuft es gut. In die Bereiche Planung und Koordination hat sich die 35-Jährige im Teamwork eingefuchst, ob ganz old school an der Stecktafel oder digital. Der Kontakt zu den Schülern geht trotz mehr administrativer Aufgaben nicht verloren: „Dank meiner Fächerkombination kenne ich alle, das ist mir wichtig.“ Mitgestalten, die Schule voranbringen, sei ihr immer ein Anliegen. „Aber das können nicht nur wir Lehrer, ich würde mir wünschen, dass sich die Schüler mehr einbringen.“

Aufgaben neu verteilt

Als Team ergänzen sich beide bisher gut, haben die Aufgaben gut verteilt: „Ich bin mehr die, die auf Einhaltung von Regeln achtet, sie die Innovative“, sagt Ute Kirchhof. In der Kombination und gemeinsam mit den Kollegen und Schülern gibt es nun einiges anzugehen, das wohl größte ist die Digitalisierung, „da unterstützt uns die Stadt sehr gut, im Oktober kommen die Klassensätze von Laptops und Tablets“ oder das Projekt Europaschule, „an dem Ziel halten wir weiter fest“.

