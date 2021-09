Bad Düben an acht Unternehmen beteiligt – Gewinn oder Verlust?

Bad Düben

Die Stadt Bad Düben hat es in ihrer Bilanz schwarz auf weiß: Sie ist 75 Millionen Euro wert. Immerhin 20 Millionen Euro davon stecken in acht Beteiligungen. Ist das Last oder Lust?

Diese Grafik zeigt, an welchen Unternehmen und Verbänden die Stadt Bad Düben beteiligt ist und was sie ihr bringen. Quelle: Grafik: Ilka Fischer

Kämmerer Sylvio Grahle hat darauf keine einfache Antwort und formuliert vorsichtig: „Es gibt Vorteile, aber eben auch Risiken.“ So sieht es bei den Beteiligungen der Stadt im Einzelnen aus:

Die Wohnungsbaugesellschaft

Das Schwergewicht bei den Beteiligungen macht die Wohnungsbaugesellschaft aus. Der Wert der 100-prozentigen Tochter steht mit elf Millionen Euro in den Büchern der Stadt. Zwei Millionen Euro davon machen das eingebrachte Stammkapital bei der 1994 gegründeten Gesellschaft aus.

„Doch Geld bekommen wir von ihr nicht“, beugt Sylvio Grahle gleich mal vor. Der Hauptgewinn für die Kommune sei, dass so eine Wohnungsversorgung für breite Schichten sichergestellt werden kann.

Die Gesellschaft besitzt in der 8000-Einwohner-Stadt immerhin 620 Wohnungen und fünf Gewerbeeinheiten und verwaltet zusätzlich 539 Wohnungen in Laußig und für Privatpersonen. Das Jahresergebnis pendelt, in Abhängigkeit von den getätigten Investitionen, um die schwarze Null. 2019 wurde beispielsweise bei einem Umsatz von 2,5 Millionen Euro ein Jahresgewinn von 100 000 Euro erzielt. 2020 stand dagegen unterm Strich ein Minus von 18 000 Euro. Die Gesellschaft beschäftigt derzeit sieben Angestellte und drei Arbeiter. Geschäftsführerin ist Bettina Czerwonatis.

Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH

Die Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH wurde 1997 mit dem Ziel „Errichtung und Betrieb des Kurzentrums Bad Düben“ gegründet. Dieses wiederum soll die Entwicklung der Stadt Bad Düben und der Region der Dübener Heide als Kur- und Erholungsgebiet fördern. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 430 000 Euro. Die Geschäftsbereiche umfassen die drei Bereiche Spa, Gastronomie sowie Tagungen und Veranstaltungen. Zuletzt hat sie auch den Betrieb des Natursportbades Hammermühle übernommen.

Gesellschafter sind der Landkreis Nordsachsen (51 Prozent), die Stadt Bad Düben (29 Prozent) und die Sparkasse Leipzig (20 Prozent), die aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nur für den Spa-Bereich einen Verlust von bis zu maximal 345 000 Euro jährlich entsprechend ihrer Anteile ausgleichen kann. Die Sparkasse hat dabei eine maximale Zuschusspflicht von 30 000 Euro, womit die von Landkreis und Stadt entsprechend ihrer Anteile steigt.

2019 hatte die Kurbetriebsgesellschaft bei einem Umsatz von 4,7 Millionen Euro einen Fehlbetrag von 280 000 Euro ausgewiesen. 2020 sank der Umsatz auf 3,5 Millionen Euro. Der Zuschuss seitens der Stadt blieb mit 112 000 beziehungsweise 113 000 Euro aber stabil und wird, da der Höchstzuschuss für die Stadt erreicht ist, auch für 2021 ähnlich sein. Allerdings war vor Corona geplant, dass der Zuschuss stetig sinkt. Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl beträgt 87. Geschäftsführer für diese und die nächste Gesellschaft ist Ole Hartjen.

Heide Spa Hotel GmbH &Co. KG

Für den Bau des Hotels wurde 2006 eigens die Heide Spa Hotel GmbH & Co. KG gegründet. Bei der Kommanditgesellschaft hält die Kurbetriebsgesellschaft 43,6 Prozent der Anteile, die Stadt Bad Düben 24 und die Wohnungsbaugesellschaft 7,7. Den Rest halten sechs weitere Firmen und Privatleute, die sich entsprechend ihrer Anteile auch an der Gesamteinlage von 1,3 Millionen Euro beteiligt haben. „Für die Stadt“, so stellt Sylvio Grahle fest, „lohnt sich diese Beteiligung.“ Allein im Bereich des Hotels wurden 2019 insgesamt 4,2 Millionen Euro Umsatz erzielt, der allerdings 2020 wegen Corona auf 3,1 Millionen sank. Auch für die Stadt hat das finanzielle Folgen: Bekam sie aus dieser Beteiligung neben den festen jährlichen Zinsen 2019 noch 34 000 Euro und 2020 dann 31 000 Euro für das jeweilige Vorjahresergebnis ausgezahlt, gibt es dieses Jahr keine Ausschüttung auf das Ergebnis 2020. Im Hotelbereich arbeiten 48 Mitarbeiter.

Remondis Eilenburg GmbH

An dem 1991 gegründeten und in Eilenburg ansässigen Unternehmen Remondis Eilenburg GmbH hält die Kurstadt 2,8 Prozent. Obwohl der Entsorger zumindest auf kommunaler Ebene schon lange nicht mehr in Bad Düben aktiv ist, lohnt sich für die Kurstadt das Halten der Anteile. Zum Stammkapital in Höhe von 130 000 Euro hatte sie einst 4000 Euro beigesteuert. Allein 2020 hat sie dafür 8800 Euro zurückbekommen. Ein Verkauf, der durchaus möglich wäre, kommt damit für Bad Düben derzeit nicht in Frage.

Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Envia (KBE)

Der Kurstadt gehören zwar nur 0,6 Prozent des Stromversorgers. „Doch allein die sind 1,6 Millionen Euro wert, die wir durchaus versilbern könnten“, so Sylvio Grahle. Doch Bad Düben wird an der Beteiligung festhalten. 2020 gab es hier mit 190 000 Euro erneut die relativ stabile Dividende. Zudem bekommt die Stadt eine jährliche Konzessionsabgabe in etwa gleicher Höhe.

Zweckverband Abwassergruppe Dübener Heide

Der 1992 gegründete Zweckverband Abwassergruppe Dübener Heide, der keinen Gewinn machen darf, erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 2,1 Millionen Euro. Die Stadt Bad Düben war 2017 mit 62 Prozent (5 Millionen Euro) an dem Verband beteiligt. Dieser Anteil sinkt allerdings mit der steigenden Zahl der angeschlossenen Hausanschlüsse im Verbandsgebiet, zu dem auch Teile von Laußig und Zschepplin gehören.

Jedes Jahr zahlt die Stadt Umlagen in Höhe von knapp 50 000 Euro. Der Zweckverband beschäftigt zehn Mitarbeiter. Geschäftsführerin ist Bärbel Deutrich.

Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen (VEW)

An dem Wasserversorger hat die Stadt Bad Düben entsprechend ihrer Einwohnerzahl eine Beteiligung von neun Prozent (2,5 Millionen Euro). Der Zweckverband, der ebenfalls keinen Gewinn machen darf, hat seinen Sitz in Eilenburg und liefert das Trinkwasser in 14 Kommunen. Der Umsatz lag 2019 bei rund zehn Millionen Euro. Der VEW zählt 39 Mitarbeiter. Geschäftsführerin ist Ramona Seifert.

Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA)

Zum Sorgenkind Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen sagt Sylvio Grahle kurz und knapp: „Hier haben wir in der Vergangenheit zusätzlich bezahlen müssen, aber nicht mehr erhalten.“ Die KISA habe schlecht gewirtschaftet. Bad Düben, das mit 0,137 Prozent beteiligt ist, liegt nicht viel an der Beteiligung und würde diese gern abstoßen. Wegen der Nutzung von Softwareprogrammen der KISA im Bereich des Personenstandswesens ist dies aber nicht so einfach möglich.

Die Pflicht und Kür der Stadt

Am Gesamtfazit des Kämmerers in Sachen Beteiligungen ändert das aber nichts. Es gebe Sachen, die einfach Pflichtaufgaben der Stadt sind, andere wollte man. „Insgesamt sehe ich Bad Düben in Sachen Beteiligungen aber gut aufgestellt.“

Die Stadträte werden davon über die jährlich zu erstellenden Beteiligungsberichte der Stadt ins Bild gesetzt. Doch da dafür immer auch auf den letzten Abschluss der acht Gesellschaften und Verbände gewartet werden muss, zudem neue Richtlinien zur Erarbeitung umgesetzt werden sollen, hängt Bad Düben diesbezüglich hinterher. Bis Ende dieses Jahres dürften nun aber zunächst die noch offenen Berichte für die Jahre 2017 und 2018 im Stadtrat vorgelegt werden.

Von Ilka Fischer