Bad Düben bekommt besonderen Weihnachtsbaum

Bad Düben

Die Tanne war einst ziemlich mickrig, hatte kaum Nadeln und machte auch sonst keinen guten Eindruck. Deshalb sollte sie weg. Dafür hatte Gabriele Graichen aus der Grünstraße in Bad Düben den kleinen Baum vor 20 Jahren schon an die Mülltonne zur Abholung bereit gestellt. Doch irgendwie wollte sich die Bad Dübenerin letztlich doch nicht von der Tanne trennen und pflanzte sie in ihrem Garten ein.

Diese stattliche Tanne von Gabriele Graichen aus der Grünstraße kommt in diesem Jahr auf den Marktplatz. Quelle: Steffen Brost

„Tanne bekommt noch einen schönen Platz“

Unterdessen ist sie dort zu einem stattlichen, fast zwölf Meter hohen Baum gewachsen. Am 23. November wird definitiv ihr letztes Stündlein schlagen. „Der Baum ist super gewachsen. Hätte damals niemand für möglich gehalten“, so die Rentnerin. Aber die flachen Wurzeln machen ihr Sorgen. Wenn der Baum bei Sturm mal kippt, dann könnte er auch auf das Haus fallen. Das will sie vermeiden, deswegen hat sie die Tanne schon vor einiger Zeit der Stadtverwaltung für den Marktplatz angeboten. „Frau Paul aus dem Rathaus war da und hat sich ihn angeschaut. Und letztlich haben sie sich dafür entschieden. Jetzt bekommt meine Tanne noch einen schönen Platz zum Ende“, freut sich Gabriele Graichen.

Viele Angebote von Bad Dübenern

Auch für Barbara Paul aus dem Rathaus ist dieser Baum ideal. „Wir haben wieder im Vorfeld von den Bad Dübenern viele Angebote bekommen. Doch nicht überall kommen wir mit Kran und Sattelschlepper so gut ran wie bei Frau Graichen. Leider fällt wegen Corona in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt ja aus. Aber dennoch dürfen sich alle Bad Dübener an der Schönheit des Baumes in der Adventszeit erfreuen“, so Paul.

Von Steffen Brost