Bad Düben

Ganz Bad Düben jubelt: „Sport frei!“ Denn die Kurstadt hat es tatsächlich geschafft. Sie bekommt 1,4 Millionen Euro aus dem insgesamt nur sechs Millionen Euro schweren Förderprogramm Investitionspaket Sportstätten. Die Sächsische Aufbaubank hatte zwar intern schon vorher signalisiert, dass es für die sanierungsbedürftige Anlage in der Durchwehnaer Straße gut aussieht. „Doch den Fördermittelbescheid in der Hand zu halten, ist doch noch mal was ganz anderes“, freut sich Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG).

Konzept Bildungscampus kommt an

„Offensichtlich“, so vermutet sie, „kommt unser Konzept Bildungscampus an.“ Bad Düben hat sich sehr frühzeitig dazu bekannt, am Windmühlenweg rund um Grundschule, Hort, Oberschule, Turnhalle und Jugendklub den Bildungscampus 1 und in der Durchwehnaer Straße den Bildungscampus 2 zu etablieren. Zu Letzterem gehören Hörsaal, Theater und Evangelisches Schulzentrum. Die Anlage, die nun als zentrale Schulsportanlage von allen Schülern, und nachmittags auch von den Vereinen genutzt werden soll, sieht Astrid Münster nun als weiteren wichtigen Baustein für den Bildungscampus 2.

Stadion wird bis 2023 saniert sein

Da die Arbeiten an Spielfeld, Tartanbahn, Nebenanlagen und Rasen doch einigen Umfang haben, rechnet die Stadt damit, dass sie ab 2023 über eine moderne zentrale, wettkampftaugliche Schulsport- und Leichtathletikanlage für die gesamte Stadt verfügt. Dass die Stadt diesen Sportplatz braucht, daran hatte sie nie einen Zweifel gelassen. Die Stadt macht sich damit zugleich ein Stück unabhängiger von der Bundespolizei, ohne deren Entgegenkommen es in der Stadt bis heute viel weniger sportlich zugehen würde. Denn beim Stadion Muldeaue handelt es sich um ein reines Fußballstadion, der Sportplatz an der Oberschule ist nicht nur klein, er hat beispielsweise auch keine 400-Meter-Bahn.

Blick reicht über das Sportstadion hinaus

Doch der Blick der Bürgermeisterin stoppt trotzdem nicht beim Sportplatz, sondern reicht schon wieder darüber hinaus. „Damit“, so überlegt sie laut, „brauchen wir am Bildungscampus 2 jetzt nur noch eine Turnhalle, in der zum Beispiel auch der Volleyball nicht gleich an der Decke landet.“ Und am Bildungscampus 1, wo am 17. September der neue Hort eröffnet wird, müsse nun dringend auch bei der 1998 generalsanierten Oberschule wieder Hand angelegt werden.

Die Schüler dafür gibt es jedenfalls. Denn mit dem Campus-Konzept an zwei Standorten sowie ihrer Kinder- und Jugendarbeit überzeugt Bad Düben offensichtlich nicht nur die Fördermittelgeber. Immer mehr Familien entdecken die Kurstadt auch als Wohnort. Die Folge: Seit Längerem können am 4. September erstmals wieder drei erste Klassen in der Heide-Grundschule eingeschult werden. Und auch für das Evangelische Schulzentrum, das ja auch für Schüler aus dem Umland in Frage kommt, wurde im Bereich der Grundschule die Kapazität von 130 auf 154 Schüler aufgestockt. Deren Schule befindet sich zwar außerhalb vom Bildungscampus 2, doch spätestens als Fünftklässler können dann auch sie Campusschüler werden.

Zuschlag auch für Pumptrack- und Dirt-Anlage

Und es gibt weitere gute Nachrichten. Denn die Stadt kann jetzt nicht nur die Ausschreibung für die Sanierung des Stadions vorbereiten, sondern zugleich auch die in unmittelbarer Nähe geplante Pumptrack-Dirt-Anlage in Angriff nehmen. Das bringt auch Synergieeffekte, da Zuleitungen wie die von Strom und Wasser nun gemeinsam genutzt werden können.

Alles was rollt

Für diese 311 000 Euro teure Pumptrack-Anlage hat die Stadt jetzt ebenfalls über den Bereich Kohle- und Strukturförderung die Zusage für eine 90-prozentige Förderung bekommen. „Da die Arbeiten hier nicht ganz so umfassend sind“, so Astrid Münster, „gehe ich davon aus, dass wir schon im März 2022 mit dem Bau beginnen.“ Damit könnten hier bereits ab Mai 2022 alle auf allem, was rollt, unterwegs sein. Egal, ob es sich um Räder, Inliner, Skateboard oder auch Laufrad handelt. Neben der asphaltierten Pumptrack-Hügellandschaft samt Sprüngen, Steilkurven und Bodenwellen (Pumptrack – hier wird die Geschwindigkeit auf einem Zweirad einzig durch die Gewichtsverlagerung und gezielte Drück- und Zielbewegungen erzielt) soll es auch eine Dirt-Anlage geben. Bei der Dirt-Anlage baut die Stadt allerdings nur den Anlauf für den Fahrrad-Abenteuerspielplatz. Das Modellieren der Schanzen, Hügel und Wellen stellt dagegen für die Jugend dann gleich das erste zu überwindende Hindernis dar.

Von Ilka Fischer