Bad Düben entscheidet über Geld für Theaterprojekt

Ohne Klamauk dafür mit von der Verwaltung spendierten Pfannkuchen ging am 11.11. die November-Sitzung des Dübener Stadtrates im Heide Spa über die Bühne. Zu Beginn gab es einen Wechsel in der Fraktion Bürgerkreis. Susann Pfalz (Jahrgang 1983) rückt für Anika Willner nach. Die 30-Jährige gab ihr Mandat aus beruflichen Gründen ab. Fraktions-Chef Markus Aé dankte für ihr anderthalbjähriges Wirken: „Sie hat neue Ideen eingebracht, schade, dass sie es beruflich nicht mehr organisieren kann.“ Der Wechsel bringt auch Neubesetzungen in Ausschüssen mit sich. Susann Pfalz wird Mitglied im Verwaltungsausschuss und Stellvertreterin ihrer Fraktion im Ausschuss für Technik und Kurortentwicklung – Mathias Mieth rückt als sachkundiger Bürger nach. Den Sitz in der Verbandsversammlung des ZAWDH nimmt Markus Aé ein.

Zuschuss für Theater-Projekt

Beschlossen wurde unter anderem einstimmig ein Zuschuss für den Verein Raum 4 Leipzig, der 2021 zum vierten Mal das Projekt LandSchafftTheater starten will. Maximal 20 000 Euro steuert die Stadt für das Vorhaben bei, das seit Jahren auf große Resonanz trifft. Michael Seidel ( SPD) lobte den Mut der Macher, dass sie das Projekt, „das nicht nur Kulturförderung sondern auch Instrument des Stadtmarketings“ sei, trotz Corona angehen. „Auch für uns ist das eine Herzensangelegenheit“, so Jens Findeisen ( CDU). Das generationsübergreifende Projekt präge eine ganze Stadtgesellschaft. Dabei zu sein heiße; „das macht mit einem was.“

