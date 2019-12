Bad Düben feiert seinen Ehrenbürger Wolfgang Apitzsch

Bad Düben

Der Feier-Keller im Hause Apitzsch war für den kleinen Empfang hergerichtet. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) wollte kommen, um dem Ehrenbürger der Kurstadt zum 90. Geburtstag zu gratulieren. Sie kam, aber nur, um Wolfgang Apitzsch und dessen Ehefrau Ilse (85) abzuholen – standesgemäß im 87 Jahre alten Opel-Oldtimer mit Besitzer Manfred Lohan. Nach einer Fahrt durch „sein“ Bad Düben endete der kurze Ausflug am Rathaus, wo die Freiwillige Feuerwehr samt Kameraden und Fuhrpark angerückt war und dem Jubilar auf dem Weg in den Ratssaal Spalier stand.

Zur Galerie Am vierten Adventssonntag feierte Wolfgang Apitzsch in Bad Düben seinen 90. Geburtstag. Ihm zu Ehren gab die Stadt einen Empfang.

Lehrer mit Härte und Herz

Ein Anblick, der den Familienmenschen, vierfachen Vater und zehnfachen Großvater sichtlich rührte. In den folgenden Stunden sollte es noch mehr solch bewegender Momente beim gemeinsam mit der Familie heimlich vorbereiteten Empfang der Stadt geben. Gekommen waren Weggefährten, Stadträte, Heimat- und Wanderfreunde, der Amtmann, ehemalige Schüler, Bekannte und Freunde. Apitzsch schüttelte viele Hände, nahm Glückwünsche, Blumen und Geschenke entgegen. Der Mensch Wolfgang Apitzsch sei in vielerlei Hinsicht für sie einprägsam, sagte Astrid Münster. Als Mathe-Lehrer: „Ich hatte Dich nur als Vertretungslehrer. Man sagt, Du seist ein harter Hund gewesen, was Zahlen und Disziplin betraf“, schmunzelte sie, „aber auch einer, der im richtigen Moment ein großes Herz hatte.“ Als langjähriger Stadtrat und Stadtverordneten-Vorsteher: „Du warst neben Emil Gaber, Edith Scheeren und Bernd Enge jemand, der mir den wirklich wichtigen Blick auf Bad Düben gezeigt hat und der zum väterlichen Freund geworden ist.

Aus dem Leben von Wolfgang Apitzsch 1929 in Bad Düben als Sohn eines Bankangestellten und einer Uhrmacherin geboren, Neulehrerkurs Anfang der 1950er-Jahre in Halle, arbeitete fortan als Lehrer an der Stadtschule in Bad Düben, zum Direktstudium nicht zugelassen, schließlich klappte es mit Fernstudiengängen, dem Diplom für Mathematik. Heirat 1059 mit Ehefrau Ilse, ebenfalls Lehrerin. 4 Kinder, 10. Enkelkinder. Wechselte nach der Hochzeit an die Gastello-Oberschule in Bad Düben, weil ein Ehepaar nicht an derselben Schule unterrichten durfte. Bis 1992 war er dort tätig, ging in Rente und vorher noch in die Politik. Von 1990 bis 1994 war er Stadtverordnetenvorsteher, bis 1999 als Stadtrat. Er war Mitbegründer des FDP-Ortsverbandes, der sich später quasi auflöste, Mitbegründer der Freien Wähler in Bad Düben sowie Gründungsmitglied im Heimatverein. 2007 Ehrenbürgerschaft. 2012 Heidepreis des Vereins Naturpark Dübener Heide. nf

Väterlicher Freund

Einer, der der mit 34 Jahren damals noch jungen Bürgermeisterin, wenn sie sich denn im Schwarz-Weiß-Denken oder striktem Ja/Nein bei Entscheidungen zu verirren drohte, auch mal riet: „Erst schauen, das Thema differenzierter sehen, alle hören, bevor man sich eine Meinung bildet.“ Noch heute will der Ur-Dübener, Sohn eines Bankangestellten und einer Uhrmacherin, genau wissen, was in seiner Stadt passiert, ist bei jeder Stadtratssitzung dabei, hinterfragt den aktuellen Haushalt, moderiert die alljährliche Fragestunde des Heimatvereins bei der Bürgermeisterin und hakt beharrlich bei Unklarheiten nach, nimmt rund 1000 Kilometer Hin- und Rückfahrt an einem Tag auf sich, um bei der Taufe des neuen Bundespolizeischiffs in Cuxhaven dabei zu sein.

Bad Dübens erster Ehrenbürger

All das sowie sein engagiertes Wirken im Kultur-, Natur-, Wander- und Heimatleben nahm die Stadt zum Anlass, ihm 2007 als erstem Bad Dübener den Ehrenbürger-Titel zu verleihen. „Jeder, der hier engagiert lebt, ist mit Wolfgang Apitzsch in irgendeiner Weise verbunden; er kennt und begleitet jeden Dübener; er wirkt nicht vordergründig nach außen, sondern im Stillen, sehr engagiert, sehr profilierend“, würdigte dies Ex-Kurdirektor Werner Stärtzel in der Laudatio.

Bad Düben ernennt seit 2006 Ehrenbürger Am 14.9.2006 hat der Stadtrat die Satzung über die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und Vergabe eines Ehrenpreises „ Ehrenbürger der Stadt Bad Düben“ beschlossen. Der Stadtrat kann diesen Ehrenpreis an lebende Personen verleihen, die sich um das gesellschaftliche, politische, kulturelle, religiöse, soziale, sportliche oder wirtschaftliche Leben in der Stadt besonders verdient gemacht haben oder durch ihr Wirken das Ansehen der Stadt gemehrt haben. Seit 2006 hat die Stadt Bad Düben drei Ehrenbürger ernannt: Wolfgang Apitzsch – Januar 2007, Horst Stahnisch – Januar 2008 (gestorben April 2008), Christoph Hein – April 2011. Über die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes und Vergabe eines Ehrenpreises „ Ehrenbürger der Stadt Bad Düben“ beschließt der Stadtrat mit einer Zweidrittelmehrheit in öffentlicher Sitzung. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts ist kein besonderes Recht, sondern eine Auszeichnung. Bei der Ehrenbürgerwürde handelt es sich heute um die höchste Ehrenbezeugung, die die Kurstadt Bad Düben zu vergeben hat; Rechte und Pflichten entstehen hierdurch nicht. Quelle: www.bad-dueben.de

Trip an den Wolfgangsee

Was schenkt man einem 90-Jährigen, der gefühlt alles hat? Von der Stadt gab es einen Rotdorn, der nun neben dem Rathaus empor wächst. Die Familie schickt Wolfgang und Ilse Apitzsch, die Heiligabend Diamantene Hochzeit feiern – passend zum Namen an den Wolfgangsee.

Fühlt sich wie 70 und will 100 Jahre alt werden

Und Wolfgang Apitzsch? Zum Dank bemüht er, der sich wie 70 fühlt und 100 Jahre alt werden will – wie sollte es anders sein – Zahlen. 32 872 Tage ist er, der sich, wie seine Ehefrau anerkennt, nie „hat verbiegen lassen“, auf dieser Welt. Am 27. März 2021 will er den 33 333. Erden-Tag feiern. Zudem zitiert der Schiller-Fan Worte des großen Dichters, die ihm zum Lebens-Prinzip wurden: „Immer strebe zum Ganzen, und kannst du selber kein Ganzes werden, als dienendes Glied schließ an ein Ganzes dich an.“

Von Kathrin Kabelitz