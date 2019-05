Bad Düben

Vor zwei Jahren feierte die Bad Dübener Jobmesse eine gelungene Premiere. Über 15 Firmen, unter ihnen die Arbeiterwohlfahrt Nordsachsen, Bau- und Haustechnik, Mediclin, Heide Spa oder Profiroll Technologies oder die Heide-Handels GmbH, waren dabei. Anno 2018 bot die Messe Interessierten erneut eine gute Austauschplattform und so wird die Jobmesse „Bock auf Job“ in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in der Mehrzweckhalle am Kirchplatz stattfinden.

Kleine Handwerksbetriebe und große Unternehmen stellen sich vor

Mit dabei sind am Freitag von 10 bis 13 Uhr neben kleinen Handwerksbetrieben auch große Industrieunternehmen aus Bad Düben und Umgebung. Genauso mit von der Partie sind Unternehmen aus dem Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich.

Stadt, Jobcenter und Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit laden ein

Die Stadt Bad Düben, das Jobcenter Nordsachsen und der gemeinsame Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Oschatz laden alle ein, die einen (neuen) Job, eine Lehrstelle, ein Praktikum oder auch ein duales Studium suchen, sich umzuschauen. Unternehmen werden ihre Lehrstellen- und Arbeitsangeboten präsentieren und individuelle Gespräche mit ausbildungs- und arbeitssuchenden Menschen aus der Region Bad Düben führen. Neben dem kostenlosen Check der Bewerbungsunterlagen können Interessierte auch gleich vor Ort einen Fotografen für das perfekte Bewerbungsfoto nutzen.

Bock auf Job, 17. Mai, 10 bis 13 Uhr, Bad Düben, Kirchstraße 1 (Mehrzweckhalle)

Von Kathrin Kabelitz