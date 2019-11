Bad Düben

Am ersten Adventswochenende stimmt die Stadt Bad Düben Einwohner und Gäste auf das Weihnachtsfest ein. Passend zu diesem Anlass steht seit Montagvormittag der Weihnachtsbaum, gespendet von Familie Richter aus dem Ortsteil Hammermühle, vor dem Rathaus. Mit Spezialtransport und Kran schwebte die Nordmanntanne auf dem im dichten Nebel liegenden Marktplatz ein und wird zum Wochenende hin erstrahlen.

Zur Galerie Es ist wie jedes Jahr Zentimeterarbeit. Doch die Fahrt durch die engen Straßen von Bad Düben hat die Weihnachtstanne auch anno 2019 geschafft. Hier gibt es alles im Bild.

Weihnachtlich geht es auf dem Markt, auf dem Paradeplatz und auf dem Gelände des Hotels National sowie an der Obermühle und an der Niedermühle zu. Fast stündlich fährt der Bus der Stadtlinie vom Paradeplatz zum Heide Spa und zurück. Zwei Pferdekutschen pendeln von Ort zu Ort.

Der Bad Dübener Weihnachtszauber lädt am ersten Adventswochenende wieder ein. Quelle: Steffen Brost

Und dieses Programm ist geplant

Freitag: 16 Uhr eröffnet die Bürgermeisterin den Markt mit Kindern der Heide-Grundschule und der Kita Spatzenhaus; 18 Uhr Programm der Oberschule Bad Düben

Samstag: 15.30 Uhr Unterhaltsames Weihnachtsprogramm des Gesangsduos „Golle & Marie“,18 Uhr Gesang und Akkordeonklänge der Musikschule Fröhlich

Sonntag: 14.15 Uhr weihnachtliches Programm mit „…see you!“, Musik von Hand gemacht, und um 16.30 Uhr mit Kurrende und Posaunenchor Bad Düben

Viele Stände locken mit handwerklichen und kunstgewerblichen Artikeln, süßem Duft des Naschwerks und Herzhaftem aus Topf, Pfanne und Grill. Für alle Kleinen drehen eine Eisenbahn und ein Karussell ihre Runden.

Adventsglühen an der Obermühle

Der Verein Museumsdorf Dübener Heide lädt zum traditionellen Adventsglühen an die Obermühle. Am Sonnabend ist von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. „Traditionell bieten im vorweihnachtlich geschmückten Mühlengelände regionale Händler Süßigkeiten und Geschenkartikel an. Erstmals können wir die Räume der Schauwerkstätten mit einbeziehen“, erzählt Vereinsvorsitzender Werner Wartenburger. In allen Werkstätten werden handwerkliche Arbeiten vorgeführt und verkauft. In der Druckerei, beim Korbflechter und in der Holzwerkstatt können Besucher unter Anleitung Geschenke herstellen.

Zum Aufwärmen lädt das Café in der Bibliothek ein. Unter dem Mühlendach wird mit den Kindern gebastelt und gesungen oder es werden passende Geschichten vorgelesen. Die Bläser der Kurrende erfreuen die Besucher mit Adventsliedern am Sonnabend um 16.15 Uhr. Sonntag um 16 Uhr treten die Tanzmäuse aus Hohenprießnitz auf. An beiden Tagen startet um 17 Uhr ein Lampionumzug von der Nieder- zur Obermühle.

Von bro