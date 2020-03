Bad Düben initiiert Corona-Hilfe für Bürger

Bad Düben

Die Stadt Bad Düben hat wegen des weltweit grassierenden Corona-Virus die Corona-Hilfe Bad Düben ausgerufen. „Sobald es in Bad Düben die ersten Infizierten mit dem Corona-Virus bzw. Verdachtsfälle in Quarantäne gibt, ist Nachbarschafts- und Bürgerhilfe aller gefragt. Ziel ist es, Risikogruppen wie Ältere und chronisch Kranke im Alltag zum Beispiel bei Einkäufen und Erledigungen zu unterstützen“, heißt es in dem Aufruf.

Wer sich jung – gesund- fit – vital fühlt und helfen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 034243-72253 oder E-Mail: stadt@bad-dueben.de sowie unter www.facebook.com/kurstadtbaddueben oder www.instagram.com/kurstadt_bad_dueben unter dem Stichwort Corona-Hilfe melden.

Stadt informiert auf allen Kanälen

Auf ihrer umgestalteten städtischen Homepage informiert die Kurstadt jetzt über die aktuelle Entwicklung zum Thema Corona-Virus. Unter einem neu eingerichteten Button auf der Startseite finden die Bürger alle Informationen, die in diesen Tagen wichtig für sie sind. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert. So sind unter anderem Elterninformationen für Grundschulen, weiterführende Schulen und Kitas, Angaben zum Betretungsverbot für die Pflege- und Reha-Einrichtungen, Krankenhaus sowie zu öffentlichen Veranstaltungen und öffentlichen Einrichtungen abrufbar.

Bei dringenden Angelegenheiten Termin vereinbaren

Bis auf weiteres bleiben das Rathaus und die Touristinformation für den Besucherverkehr geschlossen. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind weiterhin für die Bürger da. Bei dringenden Anliegen werden sie gebeten, sich im Rahmen der Sprechzeiten vorab telefonisch zu melden und einen Termin zu vereinbaren. Dies gilt insbesondere für das Einwohnermeldeamt, das Standesamt, Gewerbe, Ordnungsamt. Für das Sachgebiet Soziales sind die Unterlagen in der Regel in den Postlauf bzw. Briefkasten am Rathaus, im verschlossenen Umschlag, einzuwerfen.

Öffentliche Einrichtungen, Bad und Sauna bleiben geschlossen

Das Jugendhaus Poly einschließlich Bibliothek, das Schwimmbad und die Sauna des Heide Spa sowie alle Sportanlagen der Stadt und die Bürgerhäuser der Stadtteile bleiben bis auf weiteres geschlossen. Zahlreiche Veranstaltungen wurden bereits abgesagt oder verschoben.

„ Bad Düben handelt entschlossen und besonnen“

Am Dienstag wird in der Stadt ein 4-seitiges Sonderamtsblatt verteilt. „Das ist vor allem für die Bürger gedacht, die kein Internet haben“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Gemeinsam mit Emily Gall, Lucas Leischke, Franziska Heßler-Husung und Andrea Kern wurden am Sonnabend alle für die Bürger wichtigen Informationen zusammengetragen. Münster wendet sich zudem an die Bürger: „Es gilt jetzt zusammenzuhalten, ohne beieinander zu sein. Wir handeln in Bad Düben entschlossen und besonnen. Unser vorrangiges Ziel muss es jetzt sein, vor allem ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen zu schützen. Meine persönliche Bitte an Sie, liebe Mitbürger, vermeiden Sie soweit wie möglich soziale Kontakte und helfen und unterstützen Sie sich gegenseitig.“

