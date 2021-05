Bad Düben investiert in Kita, Spielplätze, Straßenbau und mehr

Bad Düben

Das Gebot der Stunde heißt Sparen. Diese sechs Worte stehen kurz zusammengefasst für das, was Bad Dübens Kämmerer Sylvio Grahle zur finanziellen Lage der Kurstadt vorgibt. Will heißen: Der neue Doppel-Etat ist zwar genehmigungsfähig, aber nur dank der Pandemie-geschuldeten Sonderregelungen. Eigentlich sollte das Zahlenpapier am heutigen Donnerstag vom Stadtrat beschlossen werden. Kurzfristig aber kam das Stopp-Zeichen vom Kommunalamt. Es gab Klärungsbedarf hinsichtlich der Deckung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt – um rund 60 ​000 Euro ging es. Die formalen Änderungen sind eingearbeitet, der neue Entwurf muss nun ab 31. Mai erneut für sieben Arbeitstage ausgelegt werden. Am 24. Juni entscheidet der Stadtrat, das Zahlenwerk erlangt dadurch 14 Tage später als ursprünglich geplant Rechtswirksamkeit. Gravierende Verzögerungen für die Investitionen habe dies nicht, derzeit werden vorrangig bereits bestätigte Maßnahmen aus dem Vorjahr weitergeführt.

Sparen, sparen, sparen

Die Richtung für die nächsten Jahre ist klar: Notwendigkeit und Umfang von Investitionen prüfen, sparen, zusätzliche Mittel generieren – um zu vermeiden, was 2023 anstehen könnte: die Haushaltskonsolidierung. Einschränkungen von freiwilligen Aufgaben sind noch kein Thema, ebenso wie Erhöhungen von Gebühren und Beiträgen. Das perspektivisch darüber nachgedacht werden muss, schließt der Kämmerer nicht aus. Für 2021 gibt’s erstmal gute Nachrichten: Die Eintrittspreise im Natursportbad bleiben in dieser Saison gleich.

Neuer Hort und neue Ausstellung

Dabei klingt das, was Bad Düben in diesem Jahr vorhat, so schlecht nicht. 8,7 Millionen Euro werden investiert. 5,8 davon aber sind noch aus dem letzten Jahr abzuarbeiten, neu hinzu kommen 2,9. Im nächsten Jahr sind es 3 Millionen Euro. Zum Abschluss gebracht werden sollen solch wichtige Maßnahmen wie der Hortneubau (Kosten: 5,2 Millionen Euro) und nach erfolgter Burgberg- und Amtshaus-Sanierung die Errichtung der neuen Dauerausstellung (gesamt: 3,8 Millionen Euro). Schulen und Kindereinrichtungen, Feuerwehr, Digitalisierung der Verwaltung und Barrierefreiheit sind Knackpunkte im neuen Etat.

Das ist unter anderem geplant

Wofür das Geld ausgegeben wird – hier ein Überblick zu den wichtigsten Maßnahmen, für die größtenteils auch Fördermittel fließen:

Feuerwehr: Der teilweise 20 Jahre alte Fuhrpark muss weiter erneuert werden. Das neue HLF 20 für die Dübener Ortswehr wird noch dieses Jahr erwartet. Nächstes Ziel ist ein LF 10 für Schnaditz. Ab 2023 sind ein mittleres Löschfahrzeug für Schnaditz für Tiefensee ein Tanklöschfahrzeug geplant.

Hörsaal und Straßenbau

Hörsaal im Evangelischen Schulzentrum. Das Auditorium wird 2021/22 zum Multifunktions- und Veranstaltungssaal umgebaut, inklusive Außenbühne und Zuschauertribüne für Veranstaltungen des ESZ, der Stadt, Vereine, Gruppen, Firmen. Kosten: rund eine Million Euro. Bund und Land fördern zu je einem Drittel, das ESZ übernimmt einen großen Anteil vom Rest, bei der Kommune bleiben zehn Prozent.

Bushaltestellen: 220 000 Euro sind in den nächsten zwei Jahren für den barrierefreien Ausbau der Haltepunkte Wittenberger Straße und Rotes Haus, B 2 (Brösen) geplant.

Verbindung zwischen Durchwehnaer und Schmiedeberger Straße: Mit den Planungen wurde begonnen, die Maßnahme wird 2021 bis 2023 fortgesetzt. Jeweils am Anfang und Ende der Straße wird eine Bushaltestelle errichtet und gleichzeitig die Ver- und Entsorgungsleitungen neu geordnet. Kosten: 2021 – 250 000 Euro, 2022 – 600 000 Euro)

Wohngebiet Mühlläufer: Das Areal östlich der Neuen Wittenberger Straße wird bis 2022 erschlossen. Dazu wird eine Straße durch das Gebiet ge-, die Zuwegung ausgebaut. Kosten: rund 446 000 Euro.

Ausbau Durchwehnaer Straße: Geplant sind die Errichtung von Fußgängerüberweg und Bushaltestelle sowie der Ausbau der Geh- und Radwege. Kosten: 250 000 Euro.

Öffentliche Parkflächen: Der Bauherr eines Wohnhauses in der Neuhofstraße wird 2022 für 150 000 Euro neben Mieterparkplätzen zusätzlich im Erdgeschoss öffentliche Parkflächen errichten.

Spielplätze und Kita

Wasserwanderrast- und Spielplatz: In der Nähe des Bootsanlegers an der Mulde soll zur Erweiterung der touristischen und Freizeitangebote ein Wasserwanderrastplatz mit Spielgelegenheiten für Kinder und Erwachsene entstehen. 105 000 Euro stehen im Plan, weitere 35­ 000 Euro steuert die Elterninitiative Menschenskinder für den Kauf zusätzlicher Spielgeräte bei.

Spielplatz: Das Mississipi-Areal im Wohngebiet Schmiedeberger Straße soll umfassend saniert werden. Kletteranlagen, Motorikwände, Doppelschaukel, Federwippe, Sandkasten und Sitzgelegenheiten sind geplant. Für dieses Jahr sind 21 000 Euro, für nächstes Jahr 129 000 Euro eingestellt.

Barrierefreiheit: Konkret geht es um Rathaus und Burghof. Im Rathaus wird bis 2023 ein Fahrstuhl ein- und angebaut. Der Standort muss noch ermittelt werden, da das Gebäude unterschiedliche Ebenen aufweist. Eingeplant sind für 2021 und 2022 zunächst Jahresscheiben von 60 000 und 171 000 Euro. Nach Abschluss aller Maßnahmen sind Ausstellung im Museum und ab 2021/2022 auch der Burghof für Jedermann zugänglich. 159 300 Euro werden allein 2021 eingestellt.

Kita Spatzenhaus: Sobald der Hort „Biberburg“ fertig ist, endet die Hortbetreuung in den Kitas Spatzenhaus und Märchenland. Das Spatzenhaus soll bis 2024 umgebaut werden, um das Märchenland mit zu integrieren. Das nicht mehr sanierungsfähige Märchenland wird leergelenkt. Im nächsten Jahr sind die ersten 319 000 Euro geplant, weitere Kosten (1,3 Millionen Euro) stehen dann aber noch an.

Sportplatz: Derzeit gibt es in Bad Düben keinen wettkampf- und prüfungstauglichen zentralen Sportplatz für alle Schulen – bis 2024 soll der vorhandene in der Durchwehnaer Straße für rund 1,5 Millionen Euro saniert werden. Das Vorhaben war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden, sollte eigentlich bis 2022 umgesetzt werden.

Einiges musste gestrichen werden

Geplant ist übrigens auch, dass die Fass-Landschaft im Natursportbad um drei neue Übernachtungsmöglichkeiten ergänzt wird. Allerdings: Nicht alles, was auf der Wunschliste stand, kann realisiert werden. Zu den Punkten, die nicht oder nicht so umgesetzt werden, gehören die Fahrzeuge für die Feuerwehr. Statt jährlich von 2021 bis 2023 eine Anschaffung zu stemmen, werden diese alle zwei Jahre bis 2025 neu angeschafft. Verschoben wurden unter anderem der barrierefreie Ausbau des Marktplatzes, die Sanierung des Schlauchturmes am Kirchplatz sowie die Sanierung der Rathaus-Fassade.

Von Kathrin Kabelitz