Bad Düben ist jetzt noch ein Stück grüner

Bad Düben

Seit dem Wochenende ist die Kurstadt noch ein Stück grüner. Dafür gesorgt hat der Bürgerkreis, der eine Pflanzaktion an der B 2 in der Bitterfelder Straße organisierte. Mit Hilfe von Freiwilligen wurden rund 300 Pflanzen, Sträucher und Bäume eingepflanzt. Möglich war dies dank großzügiger Spenden von Blumen-Geist, dem Betrieb von Daniela Noack und Privatleuten. Die Initiatoren freuten sich über eine „rundum gelungene Aktion. Danke an alle fleißigen Helfer und Spender. Wir sind jetzt noch total überwältigt“, hieß es in einem Facebook-Eintrag.

Bei schönstem Herbstwetter wurde gepflanzt. Quelle: privat

Nachahmer erwünscht

Die Idee zu dieser Aktion hatte wie berichtet die Familie von Stadträtin Susann Pfalz. Nachahmer sind durchaus erwünscht, wie Fraktions-Chef Markus Aé deutlich machte. Demnach gäbe es noch einige kahle Flächen in der Stadt. „Privatinitiativen können so schnell daraus eine bunte Blühfläche machen“, so Aé.

Von ka