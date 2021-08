Bad Düben kämpft: Züge sollen wieder fahren und Busse anders halten

Bad Düben

Die 8000 Einwohner zählende Kurstadt Bad Düben kämpft um einen besseren Nahverkehr. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) sieht dabei die Anbindung nach Wittenberg und die nach Leipzig als gleich wichtig an.

1. Bahn nach Eilenburg und Wittenberg

Allein das Hotel Heide Spa zählt inzwischen über 40 000 Übernachtungen im Jahr. Nichtmotorisierte Gäste, die es erstmals ansteuern, wundern sich. Denn eine Zugverbindung in die Kurstadt suchen sie vergebens. Seit 2002 steigt auf dem Bad Dübener Bahnhof kein Passagier mehr aus. Die Bahnstrecke Eilenburg/Ost - Bad Düben - Wittenberg gehörte zu den 30 Prozent der Bahnstrecken, die nach der Wende in Ostdeutschland stillgelegt wurden.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kehrtwende macht Hoffnung

Der sächsische Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) hat am Dienstag eine Kehrtwende verkündet und damit auch entsprechende Hoffnungen geweckt. Allerdings liegt Bad Düben nicht an den sechs Trassen, für die der Freistaat jetzt zunächst 13 Millionen Euro für eine mögliche Reaktivierung zur Verfügung stellt.

Derzeit fahren auf der Bahnstrecke Eilenburg-Wittenberg nur zwischen Eilenburg und Laußig vereinzelt Güterzüge. Quelle: Quelle: https://www.verkehr.sachsen.de

Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, die im Freistaat mit CDU und SPD im Kabinett sitzen, sendete aber dennoch ein Hoffnungszeichen. Gerhard Liebscher sprach sich für die Wiederbelebung weiterer Stecken aus und nannte dabei explizit auch die Trasse von Eilenburg über Bad Düben bis Pretzsch (Wittenberg) in Sachsen-Anhalt.

Genau verfolgt hat das natürlich auch Michael Jungfer, Vorsitzender des Fördervereins Berlin-Anhaltische Eisenbahn, der sich seit Jahren für eine Wiederbelebung der Strecke stark macht. Mit den Fahrten der Heide-Bahn von 2016 bis 2018, die wohl auch durch das Lutherjahr 2017 beflügelt worden sind, konnte auch ein Teilerfolg erzielt werden.

Sonderfahrten mit der Heide-Bahn werden 2019 gestoppt

Die Heide-Bahn rollt in Bad Düben ein. Lokführer Michael Jungfer (links) und der DB-Kundenbetreuter für den Nahverkehr Thomas Helbig beim kurzen Zwischenstopp am Bahnhof Bad Düben. Quelle: Steffen Brost

Michael Jungfer sieht nun neben der Sicherung der Bahnübergänge sowie des laufenden Betriebes möglichst mit umweltfreundlichen Zugalternativen den Hauptschwerpunkt bei der Wiederherstellung der Infrastruktur. „Derzeit dürfen schließlich selbst Güterzüge nur die Strecke zwischen Eilenburg und Laußig befahren.“ Auf dem Rest muss der Betreiber Deutsche Regionaleisenbahn erst die Mängel, die es ausschließlich auf dem Gebiet von Sachsen-Anhalt gibt, beseitigen. Diese hatten letztendlich dazu geführt, dass die Heide-Bahn schon 2019 selbst die weihnachtlichen Sonderfahrten nicht mehr fahren durfte.

Rückenwind aus der Politik

So sieht der Blick aus dem Lokführerstand der Heide-Bahn bei der Fahrt durch die Dübener Heide aus. Quelle: Heike Nyari

Auch Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) würde eine Wiederbelebung der Bahnstrecke begrüßen, bremst aber übereilte Erwartungen. „Das würde auf jeden Fall Jahre dauern.“ Doch wenn es gemacht wird, dann wäre für sie auch eine andere Idee wieder aktuell. „Das Ganze macht aus unserer Sicht nur Sinn, wenn der Haltepunkt rund 500 Meter nördlich in Richtung Innenstadt verlegt wird.“ Michael Jungfer könnte sich aber auch einen zusätzlichen Haltepunkt zwischen Bad Düben und Söllichau vorstellen. Dieser wäre dann insbesondere auch für die Schüler des neuen Schulzentrums sowie für die Bundespolizei interessant.

Fakten zur Bahnstrecke Fakten aus dem vom Freistaat Sachsen in Auftrag gegebenen Gutachten für die Bahnstrecke Eilenburg Ost – Pretzsch: zu reaktivierende Länge: 54,4 Kilometer Eisenbahninfrastrukturunternehmen: Deutsche Regionaleisenbahn GmbH (DER) Streckenzustand: grundsätzlich befahrbar, seit 2019 wegen Infrastrukturmängeln gesperrt Politische Einordnung: Im September 2020 unterzeichnete Absichtserklärung anliegender Gemeinden, Unternehmen mit dem Ziel der Wiederaufnahme des Schienenpersonalverkehrs Nachfragepotenzial: geschätzt 450 Fahrgäste (täglich), Potenzial durch Bahnanbindung von Bad Düben, Bad Schmiedeberg und touristischen Verkehr Kosten Reaktivierung: nicht bekannt Kosten pro Jahr für Betrieb von Eilenburg bis Wittenberg: 7,7 Millionen Euro Zum Vergleich: Für die 39 Kilometer lange Strecke Döbeln – Nossen –Meißen, für die eine Reaktivierung als lohnenswert eingestuft wurde, sind bei geschätzt 500 bis 800 Fahrgästen pro Tag 17 bis 24 Millionen Reaktivierungskosten sowie bei Bestellung des Reiseverkehrs von Döbeln bis Dresden jährlich zwischen 8,2 und 9,6 Millionen laufende Betriebskosten ermittelt worden. Quelle: www.verkehr.sachsen.de Historie: 1890: Eröffnung der Strecke Pratau (südlich von Wittenberg) bis Pretzsch 1895: Eröffnung der Strecke Pretzsch – Eilenburg 1998: Abbestellung des Reiseverkehrs Bad Düben-Eilenburg 2002: Abbestellung des Reiseverkehrs Bad Schmiedeberg – Bad Düben 2005: Verpachtung der Streckeninfrastruktur an die Deutsche Regionaleisenbahn (DRE) 2014: Abbestellung des Reiseverkehrs Bad Schmiedeberg - Wittenberg 2016 - 2018: Saisonverkehr der Heide-Bahn mit Höhepunkt im Lutherjahr 2019: Betriebsuntersagung: Durch behördliche Anordnung wurde der DRE der Betrieb untersagt. Gegenwärtig Arbeiten zur Mängelbeseitigung durch die DRE mit dem Ziel der Wiederaufnahme des Betriebes Quelle: www.dieheidebahn.de/entwicklung-der-bahnstrecke

Der Wittenberger Sepp Müller, der sich wie sein nordsächsischer Bundestagskollege Marian Wendt (beide CDU) für die Reaktivierung der Bahnstrecke einsetzt und auch eine Homepage zu diesem Projekt hat, sagt: „Wir brauchen die Heide-Bahn für unsere Unternehmer und Angestellten. Das ist wichtig für unseren ländlichen Raum und gut fürs Klima.“

2. Busverkehr nach Leipzig

Doch Bad Düben blickt in Sachen Nahverkehr nicht nur nach Wittenberg, sondern vor allem auch in Richtung Leipzig. Das Problem ist dabei nicht die stündliche Anbindung der Kurstadt in Richtung Leipzig mit dem Bus 196 an sich. „Die Verzahnung mit der S-Bahn ist einfach nicht komfortabel“, erklärt die Bürgermeisterin. Denn sowohl von der Haltestelle Leipzig Messe als auch von der Ostseite des Hauptbahnhofes müssten die Busnutzer immer rund zehn Minuten bis zur S-Bahn laufen.

Der seit Jahren von der Stadt Bad Düben gemachte Vorschlag lautet daher: „Die Busse sollten nicht an der Messe-Bushaltestelle, sondern am 600 Meter entfernten S-Bahnhof Messe halten.“ Von hier könnte dann mit der S 2, S 5 und S 6 direkt bis in die Innenstadt oder auch zum Flughafen gefahren werden. Dass dieser Vorschlag, der wenig bis nichts kostet, aber die Nutzerzahlen beim Bus in die Höhe treiben sollte, nicht umzusetzen ist, löst nicht nur bei ihr Kopfschütteln aus. Astrid Münster: „Bisher scheitert das einfach ganz banal daran, dass die Busse des Landkreises keine Genehmigung von den Leipziger Verkehrsbetrieben bekommen, am S-Bahnhof Messe zu halten.“

Von Ilka Fischer