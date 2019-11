Bad Düben lädt am 9. November zum Nachtshopping ein

Bad Düben

Das traditionelle Bad Dübener Nachtshopping steht in den Startlöchern. Am 9. November öffnen in der Innenstadt von 18 bis 22 Uhr die Geschäfte. „Es werden sich wieder viele Innenstadthändler zwischen Paradeplatz und Markt sowie in den angrenzenden Nebenstraßen an der Aktion beteiligen. Wir sind aktuell in der finalen Abfrage, wer öffnet und etwas besonderes“, sagte Cornelia Richter von der Touristinformation.

Feuer und Flamme zum Nachtshopping

Das Event steht in diesem Jahr unter dem Motto „Feuer und Flamme“. Dementsprechend werden sich alle Händler sowie ein kleines Rahmenprogramm daran orientieren. So wird es um 20 Uhr am Marktplatz eine Feuershow geben, das Rathaus wird mit bengalischem Feuer illuminiert und gegen 22 Uhr zum Abschluss das Abends steigt wieder ein kleines Feuerwerk am Paradeplatz in den Nachthimmel. „Wir freuen uns, dass wir bei der Aktion von vielen Bad Dübenern unterstützt werden. So untere anderem vom Feuerwerker Frank Zwilling“, bedankt sich Richter.

Koffer wiegen und Live-Musik

Auch andere Geschäfte bringen sich mit Aktionen ein. So wird bei Sabine Jörke von der Reiseagentur „2PS“ der Abend unter dem Titel „Alle Mann an Bord“ laufen und wieder das lustige Koffer schätzen stattfinden. „Wir haben dazu zwei Koffer im Geschäft mit unterschiedlichen Gewichten. Wer es am besten schätzt, gewinnt nach Auswertung den Koffer. Außerdem haben wir Livemusik und es gibt passend zum Motto Getränke“, wirbt Jörke. Auch Carola Lohan von der Haushaltstechnik und Küchen Lohan hat sich einiges einfallen lassen, um das Publikum anzulocken. „Wir backen an dem Abend Brot und es werden die neuesten Keramik-Backformen sowie die neueste Küchenmaschine vorgestellt. Dazu reichen wir unseren Lohanschen Glühwein“, erzählte die Geschäftsfrau.

Stadt froh über rege Beteiligung

Cornelia Richter ist froh, das sich viele Händler wieder etwas besonderes einfallen lassen. „So etwas belebt unsere Innenstadt. Wir als Stadt können nur den Rahmen geben, alles andere müssen auch die Händler mit beitragen“, so Richter. Dass das Nachtshopping beliebt ist, zeigt das Interesse in den vergangenen Jahren. Es ist neben dem Weihnachtsmarkt eine der Aktionen, die von einst vier, die zur Belebung der Innenstadt initiiert wurden, übrig geblieben ist. Bad Düben treibt’s bunt und Bad Düben blüht gibt es nicht mehr. Ein Grund, dies zurückzufahren, war die mangelnde Kunden-Resonanz.

Jetzt soll es aber wieder neuen Schwung geben. Denn im Frühjahr soll es ein Frühlingsnachtshopping geben. „Wir wollen es einmal probieren. Am 14. März laden wir dazu in die Innenstadt ein. Das abendliche Shoppingevent steht dann unter dem Motto Frühlingsgefühle“, kündigte Richter an.

Von Steffen Brost