Bad Düben

Normalerweise steht solch ein Beschluss in Bad Düben eher zum Jahresende an – diesmal ist die Kurstadt eine der ersten in der Region, die sich in puncto Elternbeiträge für 2021 positioniert hat. Demnach sind künftig für neun Stunden Krippen-Betreuung monatlich 229,64 Euro zahlen, das sind 11,12 Euro mehr als in diesem Jahr.

Kindergarten und Hort werden billiger

Für neun Stunden Kindergarten sinkt der Betrag dagegen leicht: 138,74 Euro statt 140,85 Euro. 1,10 Euro weniger sind es auch bei der Hortbetreuung, ab Januar gelten für sechs Stunden 74,92 Euro. Von den laut sächsischem Kita-Gesetz möglichen Höchstsätzen ist die Kurstadt noch um einiges entfernt, so liegt der Maximalbetrag für neun Stunden Krippe bei rund 264 Euro. Mit einem im Frühjahr gefassten Mehrheitsbeschluss hatte der Stadtrat die Prozentzahlen für die nächsten Jahre und somit festgelegt, dass die Beiträge jeden Herbst neu berechnet werden.

Linke fordert klares Zeichen

Auch wenn die Linie klar ist – ein Durchwinken eines solchen Beschlusses wird es ohne weiteres nicht geben. „Wir stimmen dagegen. Auch wenn es heißt, das ist dem Haushalt geschuldet – wir müssen ein Zeichen setzen, sonst ändert sich nie was“, sieht Birgit Dilly ( Die Linke) in puncto Kostenübernahme das Land in der Pflicht. Dass sich bei den Beiträgen etwas tun muss, sagt auch Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Um komplett kostenlos gehe es aber nicht. „Dem stehen auch Umfragen unter Eltern entgegen, die eine ordentliche Betreuung ihrer Kinder wollen und bereit sind, dafür zu zahlen“, so Jens Findeisen ( CDU). Für Michael Seidel ( SPD) ist der Beschluss ein Kompromiss: „Wir gehen bewusst nicht an die Höchstgrenze.“

Von ka