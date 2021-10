Bad Düben muss grüner werden – aber wie?

Bad Düben

Fast 40 Hitzetage mit über 30 Grad mehr, rund 23 Prozent weniger Niederschlag im Jahr. Diese Zahlen prognostizieren Fachleute für Bad Düben im Jahr 2100. Der Ruf nach Klimaanpassung verhallt in der Kurstadt nicht ungehört. Wie könnte ein Konzept für die Stadt aussehen? Seit August haben sich Vertreter der Bürgerschaft, Wirtschaft und des Stadtrates sowie Experten des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und Geologie und des Begleitbüros Stadtland GmbH in drei Workshops Gedanken gemacht. Am Dienstag werden die Ergebnisse vorgestellt.

Mehr Stadtgrün

Einfließen werden da die Erkenntnisse der letzten Beratung, bei der es um die Anpassung von Gehölzbestand und Grünflächen ging. Mit Blick auf Letzteres verfüge Bad Düben über viele verdichtete Flächen, so Christin Fischer von der Stadtland GmbH, die als Beispiel den Marktplatz benannt hat. Im Sommer werde er wenig genutzt, „weil es dort zu warm ist.“ Fischer warb für mehr Stadtgrün, weil es Schatten spendet, Attraktivität, Lebensqualität erhöht. Zudem wirke es wie eine grüne Klimaanlage, die aber wesentlich kostengünstiger als eine herkömmliche sei. Unter einer großen Baumkrone könnte die Temperatur von versiegelten Flächen um rund 20 Grad abnehmen, die Lufttemperatur um 2 Grad.

Das Stichwort Grüner Ring brachte Uwe Ferber, Stadtland GmbH, an. Leipzig und Umland-Orte arbeiten zusammen, um Grünflächen zu erhalten, dies könnte in Richtung Mulde ausgedehnt werden. Jan Stegner von StegnerPlan präsentierte weitere Ansätze, warb anhand von Beispielen für mehr grüne Infrastruktur an Wegen und Straßen. Schalmweg, Schloßmark, Waldhofweg oder dem Feldweg an der B 183 fehle es an Grün und Obsthölzern. „An der B 2 geht mehr, der Wanderweg parallel zur B 2 dagegen zeigt, wie es gehen kann.“

Abschluss am 19. Oktober, 18 Uhr, Heide Spa, Anmeldung bis 18. 10. unter stadt@bad-dueben.de

Von Kathrin Kabelitz