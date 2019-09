Bad Düben

Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten! Bad Düben plant wieder eine Versteigerung. 30 gut erhaltene Fahrräder stehen bereit, um einen neuen Besitzer zu finden. Und es ist alles dabei, was der Zweirad-Fan braucht. Vom Kinderrad über Damen- und Herrenräder bis hin zum Mountainbike. „Die stammen alle vom Gelände der Bad Dübener Bundespolizei, die sich dort in Laufe der vergangenen Monate angesammelt haben“, sagte Ordnungsamtschefin Gabriele Leibnitz, die auch für das Bad Dübener Fundbüro zuständig ist.

Trödelmarkt und Versteigerung am 12. Oktober

Die Fahrradversteigerung findet im Rahmen des großen Trödelmarktes am 12. Oktober ab 10 Uhr auf dem Marktplatz statt. Der steht unter dem Motto „Kramen und Kaufen“ und soll zwischen 9 und 14 Uhr zahlreiche Besucher in die Bad Dübener Innenstadt locken. Viele Jahre gab es den Trödelmarkt im Rahmen des alljährlichen Nachtshoppings im November. Allerdings waren die Stände in der gesamten Altstadt verteilt. Doch das gefiel dem Landratsamt nicht, weil dadurch die Sicherheit auf den Fußwegen nicht überall gewährleistet werden konnte, weil dort zum Teil die Trödelstände aufgebaut waren. „Deswegen werden wir den Trödelmarkt jetzt an einem separaten Termin durchführen. Jeder kann kommen und seine Schätze aus dem Keller und vom Boden anbieten“, sagte Organisatorin Barbara Paul. Bisher liegen schon über 20 Anmeldungen vor. Interessierte können sich über ein Formular, das bei der Stadtverwaltung zu erhalten ist, für den Trödelmarkt anmelden.

Wer zuerst kommt, darf zuerst seinen Platz wählen

Ab 7 Uhr dürfen die Hobbyhändler dann auf den Marktplatz. „Die Standplätze werden im Vorfeld nicht vergeben. Wir nehmen auch keine Reservierungen für Wunschplätze entgegen. Alle können sich vor Ort ihre Plätze aussuchen. Der Reihenfolge nach, wie sie auf den Marktplatz kommen“, so Paul weiter. Um die Versorgung kümmern sich beim Trödelmarkt unter anderem die Bürgerinitiative „Menschenskinder“ sowie der Frauenverein „Elfriede Richter“, die ein leckeres Kuchenbüfett organisieren. Die Stadtverwaltung macht darauf aufmerksam, dass an diesem Tag der Parkplatz am Markt und am Rathaus nicht zur Verfügung stehen und die umliegenden Parkflächen genutzt werden müssen.

Von Steffen Brost