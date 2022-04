Bad Düben plant Wiedereröffnung des Museums

Bad Düben

Eigentlich sollte das Landschaftsmuseum Dübener Heide in Bad Düben nach fast viereinhalb Jahren Schließzeit nach mehreren Terminanläufen seit diesem Wochenende wieder offen sein. Geklappt hat auch das aus verschiedensten Gründen nicht. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen zählt dazu, Lieferprobleme vor allem bei der digitalen Technik ebenso. Immerhin aber gibt es jetzt einen Termin, so Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) auf Anfrage der LVZ: „Am 3. Juni.“ An diesem Tag soll das Amtshaus auf dem Burgberg wieder für die Besucher öffnen – mit einem Teil der neuen Dauerausstellung, vor allem aber mit der ersten Sonderschau, die dann im sanierten Haus zu sehen ist.

Bad Dübens Museum war seit August 2017 geschlossen

Diese wird den langwierigen Umbau- und Sanierungsprozess zeigen, den das seit August 2017 geschlossene Haus nach der Stabilisierung des Burgberges ab 2019 durchlaufen hat. Und der sich wegen immer wieder neuer Probleme, die die Substanz des zwischen 1663 und 1665 errichteten und wenig bis gar nicht gegründeten Amtshauses offerierten, in die Länge zogen.

Neue Dauerausstellung entsteht nach und nach

Über den Sommer hinweg soll dann die Dauerausstellung nach und nach vervollständigt werden. Welche Geschichte(n) in den neuen, hellen und farblich unterschiedlich gestalteten Räumen künftig erzählt wird, ist in einem vom Stadtrat bestätigten Drehbuch festgehalten. Yvette Steuer hat das Konzept gemeinsam mit Thomas Ebersbach vom Leipziger Büro Exposition Ebersbach, Museografie & Ausstellungsgestaltung erarbeitet.

Für den Herbst ist eine größere Eröffnungsveranstaltung avisiert.

