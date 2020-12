Bad Düben präsentiert Postkarten für Schreibfaule

Bad Düben

Warum nicht einmal ein schickes T-Shirt oder einen originellen Einkaufsbeutel aus der „Bock auf Bad Düben“-Kollektion zu Weihnachten verschenken? Man wirbt für seine Stadt und schick ist es allemal.

Flotte Sprüche auf T-Shirts und Tassen

Vor fünf Jahren kam Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) mit ihrer Stadtmannschaft auf die Idee, einen werbewirksamen Slogan für die Kurstadt zu entwickeln. Durch die Böckchen auf dem Rathaus kamen sie schnell auf „Bock auf Bad Düben“. Mittlerweile gibt es zahlreiche Accessoires mit dem Spruch. Und dieser prangt auf vielen Dingen wie Schirmen, Tassen, Kugelschreibern, Liegestühlen, T-Shirts, Einkaufstaschen und Mützen. „Die Leute, die zu uns in die Stadt-Info kommen, finden das toll. Im Sommer ist der Run auf T-Shirts besonders groß, auch die Basecaps gehen gut und die Beutel mit den Sprüchen wie ,Sympathieträger’ oder ,Stadt mit Tragweite’ sind gefragt“, erzählt Rowena Hiersemann von der Stadt-Info.

Schnutenpulli mit Böckchen

Vom bedruckten Mund- und Nasenschutz, T-Shirts über Basecaps bis hin zu Einkaufsbeuteln mit originellen Sprüchen gibt es mittlerweile verschiedene Souvenirs aus der „Bock auf Bad Düben"-Kollektion zu kaufen. Quelle: Steffen Brost

Doch aktuell hat ein ganz anderes Accessoires bei den meistgekauften Artikeln die Nase vorn. Scherzhafterweise nennen es viele Schnutenpulli, Virenbinde oder Gesichtskittel. Im Amtsdeutsch heißt das ganze schlicht und einfach Mund- und Nasenschutz. „Die bunten und bedruckten Masken sind derzeit der Renner. Sie gibt es mit dem Logo der Böckchen und dem Schriftzug Schutzengel. Und das in mehreren Farben. Viele haben in den vergangenen Wochen zugegriffen, so dass mittlerweile die ersten Farben ausverkauft sind“, so Hiersemann weiter.

Postkarte zum Ankreuzen

Jetzt ist ein neues Produkt dazugekommen, bei dem sich die Stadt-Info-Mitarbeiter gut vorstellen können, dass sich dies auch zu einem Renner entwickeln kann. „Wir haben mit der Werbeagentur Karambolagemedia eine eigene Postkarte entwickelt. Sie zeigt einen Ausschnitt aus dem Stadtplan mit bedruckten Sehenswürdigkeiten wie Obermühle, Burg und Park. Auf der Rückseite braucht der Schreiberling nur noch an verschiedenen Stellen ankreuzen, wo er war, und kann sie dann abschicken. Eine Postkarte für Schreibfaule sozusagen“, sagt Hiersemann.

Auch künftig sollen neue Werbemittel die Kollektion Schritt für Schritt erweitern.

Von Steffen Brost